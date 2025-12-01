19
o
بيروت
16
o
طرابلس
17
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
19
o
جونية
10
o
النبطية
7
o
زحلة
8
o
بعلبك
2
o
بشري
11
o
بيت الدين
7
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صور
لقاء البابا لاوون الرابع عشر مع الشبيبة في بكركي
Lebanon 24
01-12-2025
|
11:13
A-
A+
photos
0
A+
A-
لقاء
البابا لاوون الرابع عشر
مع الشبيبة في
بكركي
.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
البابا لاوون الرابع عشر يختتم لقاءه مع شبيبة لبنان ويدخل إلى الصرح البطريركيّ في بكركي
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر يختتم لقاءه مع شبيبة لبنان ويدخل إلى الصرح البطريركيّ في بكركي
01/12/2025 21:53:29
01/12/2025 21:53:29
Lebanon 24
Lebanon 24
وصول البابا لاوون الرابع عشر إلى بكركي للقاء شبيبة لبنان
Lebanon 24
وصول البابا لاوون الرابع عشر إلى بكركي للقاء شبيبة لبنان
01/12/2025 21:53:29
01/12/2025 21:53:29
Lebanon 24
Lebanon 24
إنطلاق موكب البابا لاوون الرابع عشر من ساحة الشهداء إلى بكركي للقاء شبيبة لبنان
Lebanon 24
إنطلاق موكب البابا لاوون الرابع عشر من ساحة الشهداء إلى بكركي للقاء شبيبة لبنان
01/12/2025 21:53:29
01/12/2025 21:53:29
Lebanon 24
Lebanon 24
قرع الأجراس ورفع الأعلام اللبنانية والفاتيكانية في باحة بكركي تزامناً مع وصول البابا لاوون الرابع عشر
Lebanon 24
قرع الأجراس ورفع الأعلام اللبنانية والفاتيكانية في باحة بكركي تزامناً مع وصول البابا لاوون الرابع عشر
01/12/2025 21:53:29
01/12/2025 21:53:29
Lebanon 24
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر
الرابع عشر
شبيبة
بابا
شبيب
تابع
قد يعجبك أيضاً
صور للعرض الخاص الذي عرض أمام البابا لاوون الرابع عشر في بكركي
Lebanon 24
صور للعرض الخاص الذي عرض أمام البابا لاوون الرابع عشر في بكركي
11:58 | 2025-12-01
01/12/2025 11:58:03
Lebanon 24
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
09:11 | 2025-12-01
01/12/2025 09:11:39
Lebanon 24
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر في مزار سيدة لبنان في حريصا
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر في مزار سيدة لبنان في حريصا
04:47 | 2025-12-01
01/12/2025 04:47:32
Lebanon 24
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر في دير مار مارون عنايا- ضريح القديس شربل
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر في دير مار مارون عنايا- ضريح القديس شربل
03:55 | 2025-12-01
01/12/2025 03:55:14
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور.. زيارة للبابا لاوون الرابع عشر بعيداً عن الاعلام
Lebanon 24
بالصور.. زيارة للبابا لاوون الرابع عشر بعيداً عن الاعلام
15:12 | 2025-11-30
30/11/2025 03:12:38
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
في هذا التاريخ.. استعدّوا للمنخفضات الجوية ولأيام متواصلة من الأمطار
Lebanon 24
في هذا التاريخ.. استعدّوا للمنخفضات الجوية ولأيام متواصلة من الأمطار
23:36 | 2025-11-30
30/11/2025 11:36:22
Lebanon 24
Lebanon 24
الموت يُؤلم الممثل جورج شلهوب وابنه يورغو: ستبقين دائماً في قلوبنا
Lebanon 24
الموت يُؤلم الممثل جورج شلهوب وابنه يورغو: ستبقين دائماً في قلوبنا
05:30 | 2025-12-01
01/12/2025 05:30:23
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث سير مروّع... وفاة سيّدة وإصابة إبنتها بجروحٍ خطيرة
Lebanon 24
حادث سير مروّع... وفاة سيّدة وإصابة إبنتها بجروحٍ خطيرة
07:50 | 2025-12-01
01/12/2025 07:50:14
Lebanon 24
Lebanon 24
بين "سلام" البابا ورسالة "حزب الله".. هل تحيِّد زيارة بيروت شبح الحرب؟
Lebanon 24
بين "سلام" البابا ورسالة "حزب الله".. هل تحيِّد زيارة بيروت شبح الحرب؟
12:00 | 2025-12-01
01/12/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في اليوم الأول من زيارته للبنان… البابا يضع السلام طريقًا للخلاص
Lebanon 24
في اليوم الأول من زيارته للبنان… البابا يضع السلام طريقًا للخلاص
10:00 | 2025-12-01
01/12/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صور
11:58 | 2025-12-01
صور للعرض الخاص الذي عرض أمام البابا لاوون الرابع عشر في بكركي
09:11 | 2025-12-01
البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
04:47 | 2025-12-01
البابا لاوون الرابع عشر في مزار سيدة لبنان في حريصا
03:55 | 2025-12-01
البابا لاوون الرابع عشر في دير مار مارون عنايا- ضريح القديس شربل
15:12 | 2025-11-30
بالصور.. زيارة للبابا لاوون الرابع عشر بعيداً عن الاعلام
11:40 | 2025-11-30
بالصور.. اليوم الأول لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان
فيديو
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
09:14 | 2025-12-01
01/12/2025 21:53:30
Lebanon 24
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر في مزار سيدة لبنان - حريصا (مباشر)
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر في مزار سيدة لبنان - حريصا (مباشر)
04:38 | 2025-12-01
01/12/2025 21:53:30
Lebanon 24
Lebanon 24
تغطية مباشرة لليوم الثاني لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان (مباشر)
Lebanon 24
تغطية مباشرة لليوم الثاني لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان (مباشر)
01:34 | 2025-12-01
01/12/2025 21:53:30
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24