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رادار لبنان24

قائمة بأفضل 4 دول للمهتمين بالهجرة لعام 2025

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
02-05-2025 | 11:21
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يرغب الكثير من الأفراد بالهجرة إلى بلدان أُخرى بحثًا عن فرص عمل ومستوى معيشة أفضل.
ووفقًا لتقرير موقع "AFAR"، هناك أربع دول تعد وجهات مثالية للعائلات، حيث توفر بنية تحتية متطورة، ونظم تعليمية وصحية متقدمة.
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ما هي الوجهات الأكثر جذبًا للعائلات الباحثة عن حياة أفضل؟
استراليا: يُعد المجتمع الأسترالي مجتمعًا متنوعًا ثقافيًا بفضل الهجرة، مما يسهل على المهاجرين التكيف والاندماج مع ثقافات أخرى. أستراليا تمتلك اقتصادًا متقدمًا، حيث توفر العديد من الفرص الوظيفية. تعتبر أستراليا واحدة من أعلى الدول في معدلات الأجور، مما يساهم في توفير نمط حياة مريح للعديد من الأسر المهاجرة. تعتبر جامعات أستراليا ميسورة التكلفة. 
ألمانيا: تتميز ألمانيا بسياسات اجتماعية قوية تدعم العائلات، نظام الرعاية الصحية في ألمانيا يُعتبر من بين الأفضل عالمياً. تعد ألمانيا مركزًا ثقافيًا غنيًا وتوفر جودة حياة عالية. تدعم ألمانيا الأسرَ وتُعزِّز المشاركة المتساوية الحقوق في الحياة العملية من خلال إجازة الأبوة.
 هولندا: فرص العمل في هولندا متوفرة، خصوصاً لذوي المهارات . الحياة في هولندا مميزة جداً، نظراً لما تتمتع به هولندا من بنية تحتية متقدمة.
اسبانيا: إسبانيا هي واحدة من الوجهات الأكثر شعبية للهجرة في أوروبا. يتمتع المقيمون في اسبانيا بتوازن مثالي بين العمل والحياة.
تكاليف المعيشة في اسبانيا أقل مقارنة ببعض الدول الأوروبية الأخرى. يتمتع الأطفال اللاجئون بفرصة الالتحاق بالمدارس العامة، حيث يتمتع النظام التعليمي الإسباني بمستوى عالٍ.
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