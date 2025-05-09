ملاذ آمن.. لماذا يضع المشاهير والأثرياء أموالهم في هذه الدولة؟

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يُودِعُ المشاهيرُ والأثرياءُ أموالَهم في البنوكِ ، لما تتمتع به من أمانٍ مصرفيّ. والأمان المصرفي في يُعد من بين الأقوى عالميًا، وله سمعة طويلة تمتد لعقود، تستند إلى عدة عوامل جعلت النظام المصرفي محطّ ثقة الأفراد.الأثرياء والمشاهير يضعون أموالهم في سويسرا لأسباب عدة، أهمها:1_ السرية المصرفية: كانت سويسرا مشهورة بالقوانين التي تحمي سرية الحسابات المصرفية، مما جعلها ملاذًا آمنًا للأموال.2_ الاستقرار السياسي والاقتصادي: سويسرا دولة محايدة ومستقرة، وهذا يجعلها بيئة آمنة لتخزين الثروات على المدى .3_ نظام مصرفي متطور: البنوك السويسرية من بين الأفضل في العالم من حيث الخدمات، إدارة الثروات، والاستثمار.4_ عملة قوية (الفرنك السويسري): الفرنك يُعتبر عملة “ملاذ آمن”، يحافظ على قيمته حتى في الأزمات.