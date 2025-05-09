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رادار لبنان24
ملاذ آمن.. لماذا يضع المشاهير والأثرياء أموالهم في هذه الدولة؟
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
09-05-2025
|
07:15
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يُودِعُ المشاهيرُ والأثرياءُ أموالَهم في البنوكِ
السويسرية
، لما تتمتع به من أمانٍ مصرفيّ. والأمان المصرفي في
سويسرا
يُعد من بين الأقوى عالميًا، وله سمعة طويلة تمتد لعقود، تستند إلى عدة عوامل جعلت النظام المصرفي محطّ ثقة الأفراد.
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الأثرياء والمشاهير يضعون أموالهم في سويسرا لأسباب عدة، أهمها:
1_ السرية المصرفية: كانت سويسرا مشهورة بالقوانين التي تحمي سرية الحسابات المصرفية، مما جعلها ملاذًا آمنًا للأموال.
2_ الاستقرار السياسي والاقتصادي: سويسرا دولة محايدة ومستقرة، وهذا يجعلها بيئة آمنة لتخزين الثروات على المدى
الطويل
.
3_ نظام مصرفي متطور: البنوك السويسرية من بين الأفضل في العالم من حيث الخدمات، إدارة الثروات، والاستثمار.
4_ عملة قوية (الفرنك السويسري): الفرنك يُعتبر عملة “ملاذ آمن”، يحافظ على قيمته حتى في الأزمات.
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