خاص
"أبو النار" في لبنان
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
08-02-2026
|
03:45
عُلم أن العديد من الممثلين السوريين حضروا إلى
لبنان
ثم غادروا مؤخراً، وذلك بعدما قاموا بتصوير مشاهد لمسلسلاتٍ على الأراضي
اللبنانية
.
وقالت مصادر معنية أن عدداً من شركات الإنتاج البارزة في لبنان، تعاقدت مع فنانين سوريين بارزين مثل
علي كريم
(المعروف بأبو النار) وباسم ياخور وغيرهما، حيث حضروا إلى لبنان وقاموا بتصوير مشاهد لمسلسلات فيه.
وللإشارة، فإن حضور هؤلاء الفنانين إلى لبنان ودخولهم لا يتمّ إلا من خلال حصولهم على تأشيرة عمل وإقامة صادرة عن
المديرية العامة للأمن العام
.
