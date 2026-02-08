تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
خاص

"أبو النار" في لبنان

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
08-02-2026 | 03:45
أبو النار في لبنان
عُلم أن العديد من الممثلين السوريين حضروا إلى لبنان ثم غادروا مؤخراً، وذلك بعدما قاموا بتصوير مشاهد لمسلسلاتٍ على الأراضي اللبنانية.
 

وقالت مصادر معنية أن عدداً من شركات الإنتاج البارزة في لبنان، تعاقدت مع فنانين سوريين بارزين مثل علي كريم (المعروف بأبو النار) وباسم ياخور وغيرهما، حيث حضروا إلى لبنان وقاموا بتصوير مشاهد لمسلسلات فيه.
 

وللإشارة، فإن حضور هؤلاء الفنانين إلى لبنان ودخولهم لا يتمّ إلا من خلال حصولهم على تأشيرة عمل وإقامة صادرة عن المديرية العامة للأمن العام.
المصدر: خاص "لبنان 24"
خاص

فنون ومشاهير

رادار لبنان24

المديرية العامة للأمن العام

المديرية العامة للأمن

المديرية العامة

باسم ياخور

أبو النار

مديرية ال

اللبنانية

خاص "لبنان 24"

