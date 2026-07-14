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لبنان

تحوّل لونه من الأزرق إلى الأصفر.. خبير بيئي يكشف ما يحصل على شاطئ الرملة البيضاء

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
14-07-2026 | 04:15
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تحوّل لونه من الأزرق إلى الأصفر.. خبير بيئي يكشف ما يحصل على شاطئ الرملة البيضاء
تحوّل لونه من الأزرق إلى الأصفر.. خبير بيئي يكشف ما يحصل على شاطئ الرملة البيضاء photos 0
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انتشر فيديو مؤخرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي من شاطئ الرملة البيضاء يُظهر تحوّل المياه من اللون الأزرق إلى الأصفر ما أثار استغراب اللبنانيين.  
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ولم يصدر حتى الآن أي بيان رسمي يُفيد بوجود تلوث على الشاطئ أو يتحدث عن أسباب هذا التحوّل.

وفي هذا الإطار، يُشير خبير بيئي عبر "لبنان 24" إلى انه "بشكل عام قد يتغيّر لون مياه البحر إلى الأصفر أو الذهبي لعدة أسباب، من بينها تجمع الرمال والرواسب بعد ارتفاع الأمواج أو التيارات، ما يجعل المياه تبدو عكرة ومائلة إلى الأصفر، إضافة إلى انتشار حبوب لقاح النباتات على سطح البحر، وهي ظاهرة موسمية طبيعية سبق أن أوضحتها وزارة البيئة بعد فحوصات أجراها المركز الوطني لعلوم البحار مؤكدة أنها لا تُعد تلوثًا ولا تشكل خطرًا على الصحة العامة."

ولفت أيضا إلى احتمال تكاثر بعض الكائنات الدقيقة أو الطحالب، وهذا الأمر قد يغيّر لون المياه إلى الأخضر أو الأصفر أو البني بحسب النوع والظروف البيئية، خاصة مع ارتفاع الحرارة ووجود مغذيات في المياه.

ولم يستبعد ان يكون التلوّث المسبب الرئيسي والأقوى لتحوّل لون مياه البحر، لاسيما ان التقرير الأخير للمجلس الوطني للبحوث العلمية - المركز الوطني لعلوم البحار، صنف شاطئ الرملة البيضاء ضمن الشواطئ غير الصالحة للسباحة. 

واعتبر انه "لا يمكن جزم سبب تغيّر لون مياه الرملة البيضاء من دون إجراء فحوصات رسمية للمياه من قبل وزارة البيئة أو المجلس الوطني للبحوث العلمية لتحديد السبب الفعلي".
 
المصدر: لبنان 24
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