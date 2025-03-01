بحسب "تشات جي بي تي".. هذه أفضل مشروبات رمضان





لكن أمام الكم الهائل من أنواع المشروبات التي تتقاطر من كل حدب وصوب خلال هذا الشهر، يقف البعض حائرين.

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لهذا سألت "العربية.نت" روبوت الدردشة "تشات جي بي تي" عن أفضل المشروبات الصحية وطيبة المذاق لتناولها في الفترة من المغرب حتى بزوغ الفجر خلال رمضان. لاشك أن الجسم يحتاج للترطيب والتغذية بمشروبات صحية للمساعدة على تجنب الشعور بالعطش الشديد أثناء ساعات الصيام الطويلة في شهر رمضان.لكن أمام الكم الهائل من أنواع المشروبات التي تتقاطر من كل حدب وصوب خلال هذا الشهر، يقف البعض حائرين.لهذا سألت "العربية.نت" روبوت الدردشة "تشات جي بي تي" عن أفضل المشروبات الصحية وطيبة المذاق لتناولها في الفترة من المغرب حتى بزوغ الفجر خلال رمضان.

ليرد بأن المشروبات المناسبة يمكن أن تساعد في الحفاظ على مستويات الطاقة، وتجديد الإلكتروليتات، ومساعدة الهضم.



كما قدم قائمة تتضمن بعض الخيارات الرائعة التي يمكن تضمينها في الفترة الممتدة من وجبة الفطور إلى السحور:



1. الماء

بداية من الضروري بقاء الجسم رطباً بعد ساعات طويلة من الصيام. لذا يمكن شرب كميات كبيرة من الماء على مرات متفرقة في الفترة بين الفطور والسحور للحفاظ على ترطيب الجسم. ينصح الخبراء بإضافة شريحة من الليمون، أو الخيار، أو النعناع للحصول على نكهة منعشة.



2. عصير الليمون وماء الورد

كما أن الجمع بين فيتامين C الموجود في الليمون وخصائص ماء الورد المهدئة يجعل هذا المشروب منعشاً ومفيداً للهضم. يمكن إعداد العصير ببساطة عن طريق خلط عصير الليمون الطازج والماء وبضع قطرات من ماء الورد وقليل من العسل أو ستيفيا للتحلية.



3. ماء جوز الهند

إلى ذلك، يمكن تناول ماء جوز الهند الغني بشكل طبيعي بالإلكتروليتات، والذي يساعد على ترطيب الجسم والحفاظ على توازن الإلكتروليتات. إذ يوضح الخبراء أن ماء جوز الهند منخفض بشكل طبيعي في السعرات الحرارية والسكر، ما يجعله خياراً رائعاً لإعادة الترطيب.

4. عصير الرمان

كذلك يعتبر عصير الرمان مهماً ايضا، لاسيما أنه مليء بمضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن التي تساعد على تعزيز جهاز المناعة وتحسين عملية الهضم.



في حين يشترط لتناوله بطريقة مثالية أن يكون طازجاً وأن يتم تجنب إضافة كمية زائدة من السكر للحفاظ على مزاياه الصحية.



5. شاي النعناع

هذا ويمكن أيضا شرب شاي النعناع المفيد للهضم والذي يخفف الانتفاخ، ويعطي طعماً بارداً ومنعشاً، لاسيما أنه يعتبر مثاليا بعد وجبة الفطور.



6. عصير التمر

أما عصير التمر فيتميز بغناه بالعناصر الغذائية التي تعزز الطاقة مثل الألياف والبوتاسيوم والمغنيسيوم. ويؤدي خلط التمر مع الزبادي أو الحليب إلى الحصول على مشروب كريمي ومغذٍ.



7. اللبن الرائب

فيما يعتبر اللبن مشروباً بروبيوتيكاً يدعم صحة الأمعاء ويساعد على الهضم. كما أنه مصدر جيد للكالسيوم والبروتينو. يمكن تحضير مشروب اللبن الرائب في المنزل عن طريق خلط الزبادي بالماء وقليل من الملح وبعض الكمون أو الكزبرة للنكهة.



8. عصير الجزر والبرتقال

كذلك يشكل مزيج البرتقال والجزر مصدرا غنيا بالفيتامينات A وC، وكلاهما مفيد للغاية لجهاز المناعة. هو حلو بشكل طبيعي ومرطب ومليء بالعناصر الغذائية. ويتم تحضيره عن طريق عصر البرتقال والجزر الطازجين معاً، ثم يُضاف إليه القليل من العسل أو الزنجبيل لمزيد من النكهة.