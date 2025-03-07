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صحة

تسوس الأسنان.. لماذا يزداد في شهر رمضان؟

Lebanon 24
07-03-2025 | 14:00
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الصيام لساعات طويلة خلال شهر رمضان يتطلب عناية خاصة بصحة الفم، رغم أن الكثيرين قد يغفلون عن ذلك معتقدين أن الامتناع عن الطعام والشراب يعفيهم من تنظيف الفم. ولكن الخبراء يؤكدون أن الاهتمام بصحة الفم أمر ضروري للحفاظ على الصحة العامة، خصوصًا مع طول فترة الصيام.
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فالامتناع عن الأكل والشرب لساعات طويلة يؤدي إلى تكاثر البكتيريا في الفم، حيث تقوم هذه البكتيريا بتحليل بقايا الطعام، ما يسبب انبعاث روائح غير مستحبة. كما أن اللعاب، الذي يلعب دورًا هامًا في الحد من نمو البكتيريا بفضل خصائصه المضادة للجراثيم، يقل إفرازه أثناء الصيام بسبب جفاف الفم، مما يساهم في ظهور رائحة الفم الكريهة. ومع الإفطار، تعود الغدد اللعابية إلى نشاطها الطبيعي، مما يساعد في الحد من هذه المشكلة.

ولتجنب تكوّن البكتيريا المسببة لتسوس الأسنان والتهابات اللثة، ينصح أطباء الفم والأسنان باتباع بعض العادات الصحية للحفاظ على نظافة الفم أثناء الصيام. وتشمل هذه العادات:

1. تنظيف الأسنان بالفرشاة مرتين يوميًا: بعد السحور وبعد الإفطار، باستخدام معجون أسنان غني بالفلوريد لمنع تكوّن التجاويف وتعزيز قوة الأسنان.
  
2. استخدام منظف اللسان: لإزالة البكتيريا المتراكمة، التي تعد من الأسباب الرئيسية لرائحة الفم الكريهة.

3. استخدام خيط الأسنان: للتخلص من بقايا الطعام العالقة بين الأسنان.

4. المضمضة بغسول فم مناسب: بعد السحور للحفاظ على انتعاش الفم وتقليل تراكم البكتيريا.

اتباع هذه النصائح سيساعد في الحفاظ على صحة الفم والحد من مشاكل التنفس غير المرغوب فيه طوال فترة الصيام.

رمضانيات

صحة

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