5 خطوات للحفاظ على شفاه ناعمة في رمضان

مع ساعات الصيام الطويلة والتغيرات المناخية، تعاني النساء من جفاف الشفاه، مما قد يؤدي إلى تشققات مزعجة. إليكِ 5 خطوات فعالة للحفاظ على شفتيكِ رطبتين طوال الشهر الكريم:



شرب كميات كافية من الماء: احرصي على تناول لتر ونصف من الماء يوميًا بين الإفطار والسحور، وتجنبي الكافيين لتفادي الجفاف.

Advertisement

ترطيب الشفاه بانتظام: استخدمي زيت الشفاه صباحًا ومساءً، وأضيفي قطرتين من الهيالورونيك أسيد أو مرطب طبيعي قبل .

تقشير الشفاه أسبوعيًا: أزيلي الميت بمقشر منزلي من السكر وزيت الزيتون لضمان امتصاص الترطيب بفعالية.

تناول أطعمة مغذية: ركزي على الأطعمة الغنية بالأحماض الدهنية والفواكه لتعزيز صحة وتجديد خلايا الشفاه.

الشفاه من العوامل الخارجية: تجنبي التعرض للشمس والرياح الباردة، واستخدمي واقيًا لحماية شفتيكِ من الجفاف والتشقق.

اتبعي هذه النصائح للحفاظ على شفاه ناعمة ورطبة طوال شهر .