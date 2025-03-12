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رمضانيات
5 خطوات للحفاظ على شفاه ناعمة في رمضان
Lebanon 24
12-03-2025
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مع ساعات الصيام الطويلة والتغيرات المناخية، تعاني النساء من جفاف الشفاه، مما قد يؤدي إلى تشققات مزعجة. إليكِ 5 خطوات فعالة للحفاظ على شفتيكِ رطبتين طوال الشهر الكريم:
شرب كميات كافية من الماء: احرصي على تناول لتر ونصف من الماء يوميًا بين الإفطار والسحور، وتجنبي الكافيين لتفادي الجفاف.
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ترطيب الشفاه بانتظام: استخدمي زيت الشفاه صباحًا ومساءً، وأضيفي قطرتين من الهيالورونيك أسيد أو مرطب طبيعي قبل
النوم
.
تقشير الشفاه أسبوعيًا: أزيلي
الجلد
الميت بمقشر منزلي من السكر وزيت الزيتون لضمان امتصاص الترطيب بفعالية.
تناول أطعمة مغذية: ركزي على الأطعمة الغنية بالأحماض الدهنية والفواكه لتعزيز صحة
الجلد
وتجديد خلايا الشفاه.
حماية
الشفاه من العوامل الخارجية: تجنبي التعرض للشمس والرياح الباردة، واستخدمي واقيًا لحماية شفتيكِ من الجفاف والتشقق.
اتبعي هذه النصائح للحفاظ على شفاه ناعمة ورطبة طوال شهر
رمضان
.
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