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رمضانيات

5 خطوات للحفاظ على شفاه ناعمة في رمضان

Lebanon 24
12-03-2025 | 00:00
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مع ساعات الصيام الطويلة والتغيرات المناخية، تعاني النساء من جفاف الشفاه، مما قد يؤدي إلى تشققات مزعجة. إليكِ 5 خطوات فعالة للحفاظ على شفتيكِ رطبتين طوال الشهر الكريم:

شرب كميات كافية من الماء: احرصي على تناول لتر ونصف من الماء يوميًا بين الإفطار والسحور، وتجنبي الكافيين لتفادي الجفاف.
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ترطيب الشفاه بانتظام: استخدمي زيت الشفاه صباحًا ومساءً، وأضيفي قطرتين من الهيالورونيك أسيد أو مرطب طبيعي قبل النوم.
تقشير الشفاه أسبوعيًا: أزيلي الجلد الميت بمقشر منزلي من السكر وزيت الزيتون لضمان امتصاص الترطيب بفعالية.
تناول أطعمة مغذية: ركزي على الأطعمة الغنية بالأحماض الدهنية والفواكه لتعزيز صحة الجلد وتجديد خلايا الشفاه.
حماية الشفاه من العوامل الخارجية: تجنبي التعرض للشمس والرياح الباردة، واستخدمي واقيًا لحماية شفتيكِ من الجفاف والتشقق.
اتبعي هذه النصائح للحفاظ على شفاه ناعمة ورطبة طوال شهر رمضان.
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رمضانيات

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