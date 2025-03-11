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صحة

في رمضان.. وصفة سحرية لخسارة الوزن

Lebanon 24
11-03-2025 | 16:03
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لضمان فقدان الوزن في شهر رمضان المبارك، يجب اتباع نمط حياة صحي يتضمن مجموعة من الإرشادات، حسبما ذكرت الدكتورة نور الجنزوري، استشاري التغذية العلاجية.
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وحذرت الجنزوري من كسر الصيام بكمية كبيرة من الأطعمة، مشددة على ضرورة احتواء وجبة الإفطار على القليل من الطعام، مع مراعاة أن تكون غنية بالبروتين والنشويات والخضراوات.

وأكدت استشاري التغذية العلاجية أن تناول الحلويات في رمضان ليس ممنوعًا، ولكن يشترط ألا تكون عالية السكريات، وتناولها بعد مرور فترة تتراوح بين 3 و4 ساعات من وجبة الإفطار.

وأوضحت أن الحلويات الآمنة لفقدان الوزن في رمضان تشمل:

- الفواكه.
- الزبادي مع الفاكهة
- الشوكولاتة الداكنة

وأشارت إلى أهمية ممارسة التمارين الرياضية في رمضان، مع شرب كمية وفيرة من الماء، لأن العطش يحفز المخ على إرسال إشارات إلى الإنسان تجعله يشعر بأنه جائع.

وناشدت نور الأشخاص الذين لا يفضلون شرب الماء باستبداله بتناول المشروبات الساخنة، مثل اليانسون والنعناع، دون إضافة السكر إليها.

واختتمت حديثها بالتشديد على ضرورة الحصول على قسط كافٍ من النوم يوميًا في رمضان، لأن قلة النوم من العوامل التي تتسبب في زيادة الوزن. (الكونسيلتو)
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