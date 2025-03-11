في رمضان.. وصفة سحرية لخسارة الوزن

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لضمان فقدان الوزن في شهر المبارك، يجب نمط حياة صحي يتضمن الإرشادات، حسبما ذكرت الدكتورة نور الجنزوري، استشاري التغذية العلاجية.وحذرت الجنزوري من كسر الصيام بكمية كبيرة من الأطعمة، مشددة على ضرورة احتواء وجبة الإفطار على القليل من الطعام، مع مراعاة أن تكون غنية بالبروتين والنشويات والخضراوات.وأكدت استشاري التغذية العلاجية أن تناول الحلويات في ليس ممنوعًا، ولكن يشترط ألا تكون عالية السكريات، وتناولها بعد مرور فترة تتراوح بين 3 و4 ساعات من وجبة الإفطار.وأوضحت أن الحلويات الآمنة لفقدان الوزن في تشمل:- الفواكه.- الزبادي مع- الشوكولاتة الداكنةوأشارت إلى أهمية ممارسة التمارين في رمضان، مع شرب كمية وفيرة من الماء، لأن العطش يحفز المخ على إرسال إشارات إلى الإنسان تجعله يشعر بأنه جائع.وناشدت نور الأشخاص الذين لا يفضلون شرب الماء باستبداله بتناول المشروبات الساخنة، مثل اليانسون والنعناع، دون إضافة السكر إليها.واختتمت حديثها بالتشديد على ضرورة الحصول على قسط كافٍ من النوم يوميًا في رمضان، لأن قلة النوم من العوامل التي تتسبب في زيادة الوزن. (الكونسيلتو)