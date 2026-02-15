أضواء رمضان تعود إلى لندن.. 30 ألف مصباح ورسالة واحدة: "نحن هنا" (صور)

عبّر سكان في لندن
عن سعادتهم بعودة أضواء رمضان
إلى المدينة مع انطلاق العرض
الرمضاني الأكبر في المملكة
المتحدة للعام الرابع على التوالي في شارع كوفنتري بمنطقة ويست
إند.
وشارك عمدة لندن صادق خان
يوم الجمعة في احتفالات إضاءة الأنوار قبل حلول شهر رمضان. وستضيء أكثر من 30 ألف مصباح LED موفر للطاقة يوميا من الخامسة مساء حتى الخامسة صباحا بالتوقيت المحلي حتى نهاية رمضان في 19 آذار.
وتعرض الشاشة عبارة "رمضان سعيد" طوال الشهر قبل أن تتحول لاحقا إلى "عيد سعيد" في الشهر المقبل.
london's West End lit up for Islamic festival for first time - bbc news
" style="width: 100%; height: 100%;" />
وتوافد كثيرون إلى شارع كوفنتري لمشاهدة العرض والتقاط الصور. وقالت هيذر 60 عاما إن الأضواء "جميلة" معتبرة أن الاحتفال بمختلف الأديان في لندن يعكس شمولية المدينة وتنوعها.
أما ديلان
18 عاما فقال إن لندن مدينة "متنوعة للغاية" وإن احترام الآخرين واجب حتى عند الاختلاف. وأضاف "أنا مسيحي
ولدي أصدقاء مسلمون هنا معي اليوم. الأمر كله يتعلق بالصداقة وهذا ما أراه".
وقالت رامشا إنها تشعر بالسعادة عند رؤية أضواء رمضان معتبرة أن الاحتفاء بالتقاليد والدين يجعل المسلمين
يشعرون بأنهم جزء من المجتمع. وأضافت أن غير المسلمين يأتون أيضا لمشاهدة الأضواء لأنها جميلة وتبعث على الفرح. وختمت بالقول إن العرض يساعد من لا يعرفون شيئا عن رمضان على التعرف إليه. (الاناضول)