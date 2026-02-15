تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

أضواء رمضان تعود إلى لندن.. 30 ألف مصباح ورسالة واحدة: "نحن هنا" (صور)

Lebanon 24
15-02-2026 | 04:44
A-
A+
أضواء رمضان تعود إلى لندن.. 30 ألف مصباح ورسالة واحدة: نحن هنا (صور)
أضواء رمضان تعود إلى لندن.. 30 ألف مصباح ورسالة واحدة: نحن هنا (صور) photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
عبّر سكان في لندن عن سعادتهم بعودة أضواء رمضان إلى المدينة مع انطلاق العرض الرمضاني الأكبر في المملكة المتحدة للعام الرابع على التوالي في شارع كوفنتري بمنطقة ويست إند.

وشارك عمدة لندن صادق خان يوم الجمعة في احتفالات إضاءة الأنوار قبل حلول شهر رمضان. وستضيء أكثر من 30 ألف مصباح LED موفر للطاقة يوميا من الخامسة مساء حتى الخامسة صباحا بالتوقيت المحلي حتى نهاية رمضان في 19 آذار.

وتعرض الشاشة عبارة "رمضان سعيد" طوال الشهر قبل أن تتحول لاحقا إلى "عيد سعيد" في الشهر المقبل.
Ramadan: <a class='entities-links' href='/entity/1098256809/london/ar/1?utm_term=PublicFigures-london&utm_source=Lebanon24-Frontend&utm_campaign=PublicFigures&utm_medium=PublicFigures-london&id=17526&catid=0&pagetype=PublicFigures' loading=london's West End lit up for Islamic festival for first time - bbc news" style="width: 100%; height: 100%;" />

وتوافد كثيرون إلى شارع كوفنتري لمشاهدة العرض والتقاط الصور. وقالت هيذر 60 عاما إن الأضواء "جميلة" معتبرة أن الاحتفال بمختلف الأديان في لندن يعكس شمولية المدينة وتنوعها.

أما ديلان 18 عاما فقال إن لندن مدينة "متنوعة للغاية" وإن احترام الآخرين واجب حتى عند الاختلاف. وأضاف "أنا مسيحي ولدي أصدقاء مسلمون هنا معي اليوم. الأمر كله يتعلق بالصداقة وهذا ما أراه".
London's West End Ramadan Lights 2026 | Londonist

وقالت رامشا إنها تشعر بالسعادة عند رؤية أضواء رمضان معتبرة أن الاحتفاء بالتقاليد والدين يجعل المسلمين يشعرون بأنهم جزء من المجتمع. وأضافت أن غير المسلمين يأتون أيضا لمشاهدة الأضواء لأنها جميلة وتبعث على الفرح. وختمت بالقول إن العرض يساعد من لا يعرفون شيئا عن رمضان على التعرف إليه. (الاناضول)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إيمي سمير غانم تعود في شهر رمضان من خلال "هبد في هبد"
lebanon 24
Lebanon24
15/02/2026 19:42:44 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد اعتزال 8 سنوات.. فنانة شهيرة تعود إلى الأضواء في رمضان! (صورة)
lebanon 24
Lebanon24
15/02/2026 19:42:44 Lebanon 24 Lebanon 24
رسالة من أمين عام "حزب الله": نحن أمام مُواجهة كُبرى
lebanon 24
Lebanon24
15/02/2026 19:42:44 Lebanon 24 Lebanon 24
وائل كفوري يطلّ بتتر مسلسل "بالحرام" في رمضان 2026 بأغنية "شو ناطر"
lebanon 24
Lebanon24
15/02/2026 19:42:44 Lebanon 24 Lebanon 24

رمضانيات

عربي-دولي

منوعات

صور

bbc news

صادق خان

المسلمين

المملكة

الرمضان

london

المسلم

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رمضانيات Lebanon 24
Lebanon24
02:30 | 2026-02-14
Lebanon24
23:00 | 2026-02-12
Lebanon24
11:23 | 2026-02-12
Lebanon24
10:50 | 2026-02-12
Lebanon24
12:17 | 2026-02-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24