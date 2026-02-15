أضواء رمضان تعود إلى لندن.. 30 ألف مصباح ورسالة واحدة: "نحن هنا" (صور)

london's West End lit up for Islamic festival for first time - " style="width: 100%; height: 100%;" /> london's West End lit up for Islamic festival for first time - " style="width: 100%; height: 100%;" />

عبّر سكان في عن سعادتهم بعودة أضواء إلى المدينة مع انطلاق الرمضاني الأكبر في المتحدة للعام الرابع على التوالي في شارع كوفنتري بمنطقة إند.وشارك عمدة لندن يوم الجمعة في احتفالات إضاءة الأنوار قبل حلول شهر رمضان. وستضيء أكثر من 30 ألف مصباح LED موفر للطاقة يوميا من الخامسة مساء حتى الخامسة صباحا بالتوقيت المحلي حتى نهاية رمضان في 19 آذار.وتعرض الشاشة عبارة "رمضان سعيد" طوال الشهر قبل أن تتحول لاحقا إلى "عيد سعيد" في الشهر المقبل.وتوافد كثيرون إلى شارع كوفنتري لمشاهدة العرض والتقاط الصور. وقالت هيذر 60 عاما إن الأضواء "جميلة" معتبرة أن الاحتفال بمختلف الأديان في لندن يعكس شمولية المدينة وتنوعها.أما 18 عاما فقال إن لندن مدينة "متنوعة للغاية" وإن احترام الآخرين واجب حتى عند الاختلاف. وأضاف "أنا ولدي أصدقاء مسلمون هنا معي اليوم. الأمر كله يتعلق بالصداقة وهذا ما أراه".وقالت رامشا إنها تشعر بالسعادة عند رؤية أضواء رمضان معتبرة أن الاحتفاء بالتقاليد والدين يجعل يشعرون بأنهم جزء من المجتمع. وأضافت أن غير المسلمين يأتون أيضا لمشاهدة الأضواء لأنها جميلة وتبعث على الفرح. وختمت بالقول إن العرض يساعد من لا يعرفون شيئا عن رمضان على التعرف إليه. (الاناضول)