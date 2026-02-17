مع حلول شهر رمضان.. هكذا ستكون خارطة أطول وأقصر ساعات الصيام حول العالم

مع اقتراب شهر المبارك الذي يترقّبه أكثر من مليار مسلم حول العالم، تُشير التوقعات إلى أن ساعات الصيام هذا العام ستكون أقصر نسبيا مقارنة بالعام الماضي، مما يمنح الصائمين قدرا من الراحة.



مع الإشارة إلى مدة الصيام تختلف من دولة إلى أخرى تبعا للموقع الجغرافي وخطوط ، إذ يمتنع عن الطعام والشراب من حتى غروب الشمس، ويختلف ذلك حسب توقيت الشروق والغروب في كل منطقة.



وفي دول وشمال إفريقيا تبقى ساعات الصيام معتدلة نسبيا لقربها من خط الاستواء، بينما تزداد المدة كلما اتجهنا شمالا بسبب طول ساعات النهار، في حين تقصر جنوبا حيث تكون ساعات الضوء أقل.



وفي ، يُتوقع أن تبلغ مدة أول أيام الصيام نحو 12 ساعة و46 دقيقة، أي أقل بحوالي نصف ساعة من أول أيام رمضان العام الماضي الذي وصل إلى 13 ساعة و16 دقيقة، على أن تزداد المدة تدريجيا مع تقدم أيام الشهر.



وتشهد المناطق الشمالية البعيدة مثل وغرينلاند وآيسلندا أطول فترات الصيام بسبب ارتفاع خطوط العرض.



كما تسجل دول مثل النرويج والسويد وفنلندا أكثر من 16 ساعة صيام يوميا، وقد تصل المدة في بعض المناطق المرتفعة شمالا، بما فيها أجزاء من كندا، إلى نحو 20 ساعة نتيجة طول النهار الشديد.



وأتاح علماء الشريعة للمسلمين المقيمين في مناطق يطول فيها النهار بشكل غير معتاد خيارين: إما اتباع توقيت الصيام في مكة المكرمة حيث الاعتدال النسبي، أو اعتماد توقيت أقرب مدينة معتدلة جغرافيا.



في المقابل، تسجل الدول القريبة من خط الاستواء أو الواقعة في نصف الجنوبي ساعات صيام أقصر، مثل والأرجنتين وأوروغواي وجنوب أفريقيا وتشيلي ونيوزيلندا، حيث تتراوح المدة عادة بين 11 و13 ساعة.



أما المناطق الاستوائية مثل إندونيسيا وماليزيا وكينيا فتشهد صياما مستقرا نسبيا يتراوح بين 12 و14 ساعة.(سكاي نيوز)













