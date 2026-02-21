فضيحة تطال مسلسلا رمضانيا.. اتهامات للكاتب وحذف اسمه لهذا السبب

قامت الشركة المنتجة لمسلسل "فخر الدلتا" الذي يعرض حاليا عبر عدد من القنوات الفضائية، بإصدار بيان أشارت فيه إلى حذف اسم المؤلف لمواجهته اتهامات بالتحرش من عدد من السيدات.وبدأت الأزمة عندما كتبت إحدى الفتيات منشورا عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي ، ادعت خلاله أنها كانت تعمل بأحدى الشركات بمنطقة غاردنستي، وكان يزاملها مؤلف المسلسل، والذي حاول تقبيلها رغما عنها، لتنهال بعض الشهادات التعليقات من فتيات أخريات، ادعين تعرضهن للتحرش من نفس الشخص.ومع عرض الحلقة الثالثة لمسلسل فخر الدلتا، أصدرت الشركة المنتجة بيانا بشأن تلك الادعاءات قالت خلاله :"تود أسرة المسلسل أن توضح أنها اطلعت على المنشورات المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي بخصوص عضو في فريق الكتابة، وإذ نؤكد أننا نأخذ مثل هذه الاتهامات على محمل الجد، فقد تقرر إزالة اسم المؤلف من تتر العمل مؤقتًا، وذلك إلى حين التحقق من صحة ما يتداول واتخاذ الإجراءات المناسبة بناء على ما تسفر عنه نتائج التحقيق".وأكدت أسرة العمل احترامها الكامل وحرصها على أن ينال كل ذي حق حقه، في إطار من العدالة والشفافية.(العربية)