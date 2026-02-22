للسيدات في رمضان.. حيل لمواجهة "تضاعف" مهام الرعاية المنزلية

خلال شهر المبارك، قدمت شبكة " " مجموعة من النصائح والحيل المبتكرة الموجهة للسيدات، بهدف مساعدتهن على تنظيم الوقت والجهد خلال الشهر الفضيل، وضمان التوازن بين العبادات والمسؤوليات المنزلية والاجتماعية.



ويشير التقرير إلى أن مهام الرعاية المنزلية تتضاعف في رمضان، مما قد يحول حياة الكثيرات إلى حالة من التشتت والإرهاق. ولتجنب ذلك، يوصي الخبار باتباع استراتيجيات عملية تعتمد على "إدارة الطاقة" بدلاً من "إدارة الوقت"، من خلال تقسيم الأنشطة اليومية؛ بحيث تُخصص أوقات الذروة النشطة (بعد الفجر) للأعمال الذهنية والتركيز، بينما تُرجأ الأعمال الخفيفة إلى ما قبل الإفطار.



أبرز الحيل المقترحة للسيطرة على فوضى الوقت:



1. تقليل "عبء ": عبر كتابة قائمة المهام اليومية وترتيب الأولويات مسبقاً، مما يقلل الجهد الذهني المستهلك في اتخاذ القرارات اليومية الصغيرة.

2. التجهيز المسبق للطعام (تفريز الوجبات): تحضير وتتبيل اللحوم والدواجن وتشكيل الكفتة وصواني المعكرونة وتخزينها في المجمد (Freezer) لتكون جاهزة للتسوية المباشرة، مما يوفر ساعات طويلة داخل المطبخ.

3. الديجيتال ديتوكس (التخلص من السموم الرقمية): تقليل استخدام التي تستهلك ما لا يقل عن 4 ساعات يومياً، وتخصيص هذا الوقت للعبادة والتجمعات العائلية.

4. المشاركة الأسرية: ضرورة إشراك بقية أفراد العائلة في الأعباء المنزلية لتخفيف الضغط العصبي والنفسي عن ربة المنزل.

5. ضبط الساعة البيولوجية: الحرص على نيل قسط كافٍ من النوم ليلاً للحفاظ على الصحي للجسم وتجنب الخمول.



تؤكد هذه الحيل أن الانضباط والتحضير المسبق هما المفتاح للاستمتاع بروحانية الشهر المبارك بعيداً عن ضغوط "العزائم" المفاجئة والروتين المزدحم.





