تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رمضانيات

للسيدات في رمضان.. حيل لمواجهة "تضاعف" مهام الرعاية المنزلية

Lebanon 24
22-02-2026 | 01:38
A-
A+
للسيدات في رمضان.. حيل لمواجهة تضاعف مهام الرعاية المنزلية
للسيدات في رمضان.. حيل لمواجهة تضاعف مهام الرعاية المنزلية photos 0
facebook
facebook
facebook
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
Messenger
Messenger
A+
A-
خلال شهر رمضان المبارك، قدمت شبكة "الجزيرة" مجموعة من النصائح والحيل المبتكرة الموجهة للسيدات، بهدف مساعدتهن على تنظيم الوقت والجهد خلال الشهر الفضيل، وضمان التوازن بين العبادات والمسؤوليات المنزلية والاجتماعية.

ويشير التقرير إلى أن مهام الرعاية المنزلية تتضاعف في رمضان، مما قد يحول حياة الكثيرات إلى حالة من التشتت والإرهاق. ولتجنب ذلك، يوصي الخبار باتباع استراتيجيات عملية تعتمد على "إدارة الطاقة" بدلاً من "إدارة الوقت"، من خلال تقسيم الأنشطة اليومية؛ بحيث تُخصص أوقات الذروة النشطة (بعد الفجر) للأعمال الذهنية والتركيز، بينما تُرجأ الأعمال الخفيفة إلى ما قبل الإفطار.

أبرز الحيل المقترحة للسيطرة على فوضى الوقت:

1. تقليل "عبء الاختيار": عبر كتابة قائمة المهام اليومية وترتيب الأولويات مسبقاً، مما يقلل الجهد الذهني المستهلك في اتخاذ القرارات اليومية الصغيرة.
2. التجهيز المسبق للطعام (تفريز الوجبات): تحضير وتتبيل اللحوم والدواجن وتشكيل الكفتة وصواني المعكرونة وتخزينها في المجمد (Freezer) لتكون جاهزة للتسوية المباشرة، مما يوفر ساعات طويلة داخل المطبخ.
3. الديجيتال ديتوكس (التخلص من السموم الرقمية): تقليل استخدام مواقع التواصل الاجتماعي التي تستهلك ما لا يقل عن 4 ساعات يومياً، وتخصيص هذا الوقت للعبادة والتجمعات العائلية.
4. المشاركة الأسرية: ضرورة إشراك بقية أفراد العائلة في الأعباء المنزلية لتخفيف الضغط العصبي والنفسي عن ربة المنزل.
5. ضبط الساعة البيولوجية: الحرص على نيل قسط كافٍ من النوم ليلاً للحفاظ على الإيقاع الصحي للجسم وتجنب الخمول.

تؤكد هذه الحيل أن الانضباط والتحضير المسبق هما المفتاح للاستمتاع بروحانية الشهر المبارك بعيداً عن ضغوط "العزائم" المفاجئة والروتين المزدحم.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
السيد يهاجم "فوضى الأسعار": مستلزمات مائدة رمضان تنهش جيوب الفقراء
lebanon 24
Lebanon24
22/02/2026 11:02:00 Lebanon 24 Lebanon 24
أبل تضاعف الرهان على بطارية آيفون "18 برو ماكس"
lebanon 24
Lebanon24
22/02/2026 11:02:00 Lebanon 24 Lebanon 24
عشاء "مطبخ مريم" الخيري برعاية السيّدة الأولى
lebanon 24
Lebanon24
22/02/2026 11:02:00 Lebanon 24 Lebanon 24
وائل كفوري يطلّ بتتر مسلسل "بالحرام" في رمضان 2026 بأغنية "شو ناطر"
lebanon 24
Lebanon24
22/02/2026 11:02:00 Lebanon 24 Lebanon 24

رمضانيات

متفرقات

المرأة

مواقع التواصل الاجتماعي

الاختيار

الإيقاع

الجزيرة

روحاني

التركي

الترك

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رمضانيات Lebanon 24
Lebanon24
03:40 | 2026-02-22
Lebanon24
15:29 | 2026-02-21
Lebanon24
14:32 | 2026-02-21
Lebanon24
02:23 | 2026-02-21
Lebanon24
02:30 | 2026-02-20
Lebanon24
23:00 | 2026-02-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24