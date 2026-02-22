تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
تلفزيون لبنان ينطلق ببرنامج "رمضان بيروت"
Lebanon 24
22-02-2026
|
03:40
photos
أطلق تلفزيون
لبنان
برنامج "
رمضان
بيروت
" منذ 18 شباط الفائت في استديوهات الحازمية، بعد شهر من التحضيرات أشرفت عليها رئيسة مجلس ادارة تلفزيون لبنان الدكتورة أليسار نداف، بالتعاون مع مدير البرامج هيثم كالوت والمخرج بسام خويري وفريق عمل البرنامج من المصورين والتقنيين والمختصين.
ويُّقدم البرنامج الذي يتولى أعداده الاعلامي روبير
فرنجية
مع تنسيق الضيوف، الاعلامية والممثلة رهف عبدالله والاعلامي طوني طوق، من العاشرة والنصف ليلاً حتى الثانية عشرة منتصف الليل.
أما الليلة، فيستضيف البرنامج الفنان فراس الاندري والممثل عبدو شاهين، على أن يستكمل حلقاته حتى حلول الفطر.
وفي جعبة برنامج "رمضان بيروت" لليالي المقبلة بين عزف وغناء ورقص ولوحات درامية لقاءات مع الفنانين: سمية بعلبكي، أيلي
العليا
، غسان الرحباني، Aleph ، جهاد عقل، جو أشقر، الامير الصغير، سفير
الهند
محمد نور رحمان شيخ، نقولا الاسطا، جان بو جدعون، سمر كموج، أنطوني توما، كريستين شويري، باسم مغنيه، طوني كيوان، هند باز، هاني العمري، هشام الحاج، سعد حمدان، شادي مارون، مازن معضم، نغم أبو شديد، كارلا
بطرس
، رالف دبغي وغيرهم .
البرنامج يتضمن محطات عدة مثل الأجواء الرمضانية التي تعيشها بيروت، ألعاب الخفة، المطبخ الرمضاني وغيره.
وكان البرنامج استقبل في حلقاته الاربع الأولى: الفنان شربل
روحانا
وأبنه العازف نديم روحانا، الفنان
جورج
خباز والممثلة نوال كامل، الفنانة منال ملاط والمخرج كريستيان بو عني والممثلة برناديت حديب والمايسترو بسام شليطا والفنان كريستيان وقديح.
