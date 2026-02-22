تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

تلفزيون لبنان ينطلق ببرنامج "رمضان بيروت"

Lebanon 24
22-02-2026 | 03:40
تلفزيون لبنان ينطلق ببرنامج رمضان بيروت
تلفزيون لبنان ينطلق ببرنامج رمضان بيروت photos 0
أطلق تلفزيون لبنان برنامج "رمضان بيروت" منذ 18 شباط الفائت في استديوهات الحازمية، بعد شهر من التحضيرات أشرفت عليها رئيسة مجلس ادارة تلفزيون لبنان الدكتورة أليسار نداف، بالتعاون مع مدير البرامج هيثم كالوت والمخرج بسام خويري وفريق عمل البرنامج من المصورين والتقنيين والمختصين.


ويُّقدم ⁠البرنامج الذي يتولى أعداده الاعلامي روبير فرنجية مع تنسيق الضيوف، الاعلامية والممثلة رهف عبدالله والاعلامي طوني طوق، من العاشرة والنصف ليلاً حتى الثانية عشرة منتصف الليل.



أما الليلة، فيستضيف البرنامج الفنان فراس الاندري والممثل عبدو شاهين، على أن يستكمل حلقاته حتى حلول الفطر.



وفي جعبة برنامج "رمضان بيروت" لليالي المقبلة بين عزف وغناء ورقص ولوحات درامية لقاءات مع الفنانين: سمية بعلبكي، أيلي العليا، غسان الرحباني، Aleph ، جهاد عقل، جو أشقر، الامير الصغير، سفير الهند محمد نور رحمان شيخ، نقولا الاسطا، جان بو جدعون، سمر كموج، أنطوني توما، كريستين شويري، باسم مغنيه، طوني كيوان، هند باز، هاني العمري، هشام الحاج، سعد حمدان، شادي مارون، مازن معضم، نغم أبو شديد، كارلا بطرس، رالف دبغي وغيرهم .



البرنامج يتضمن محطات عدة مثل الأجواء الرمضانية التي تعيشها بيروت، ألعاب الخفة، المطبخ الرمضاني وغيره.



وكان البرنامج استقبل في حلقاته الاربع الأولى: الفنان شربل روحانا وأبنه العازف نديم روحانا، الفنان جورج خباز والممثلة نوال كامل، الفنانة منال ملاط والمخرج كريستيان بو عني والممثلة برناديت حديب والمايسترو بسام شليطا والفنان كريستيان وقديح.
"طيران الشرق الأوسط" الى الواجهة وحجوزات رمضان والفصح انطلقت بقوة
lebanon 24
Lebanon24
22/02/2026 15:22:07 Lebanon 24 Lebanon 24
مرقص وعيسى يبحثان تطوير "تلفزيون لبنان" و"إذاعة لبنان" لمواكبة التحديات
lebanon 24
Lebanon24
22/02/2026 15:22:07 Lebanon 24 Lebanon 24
وائل كفوري يطلّ بتتر مسلسل "بالحرام" في رمضان 2026 بأغنية "شو ناطر"
lebanon 24
Lebanon24
22/02/2026 15:22:07 Lebanon 24 Lebanon 24
"قيصرية" يفتح ملفات "التجارة الفاسدة" في أسواق الناصرية خلال رمضان
lebanon 24
Lebanon24
22/02/2026 15:22:07 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

رمضانيات

الرمضان

فرنجية

بيروت

العليا

روحانا

الهند

Lebanon24
01:38 | 2026-02-22
Lebanon24
15:29 | 2026-02-21
Lebanon24
14:32 | 2026-02-21
Lebanon24
02:23 | 2026-02-21
Lebanon24
02:30 | 2026-02-20
Lebanon24
23:00 | 2026-02-19
