تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رمضانيات

التمر يتصدّر موائد أفريقيا

Lebanon 24
22-02-2026 | 11:28
A-
A+
التمر يتصدّر موائد أفريقيا
التمر يتصدّر موائد أفريقيا photos 0
facebook
facebook
facebook
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
Messenger
Messenger
A+
A-
رغم مذاقه الخاص، لا يُعدّ التمر في كثير من دول أفريقيا جنوب الصحراء مجرد فاكهة موسمية أو حلوى تقليدية، بل مكوّناً أساسياً في أطباق يومية، حلوة ومالحة على حد سواء.

وبين الوفرة الطبيعية للواحات والتحولات الاجتماعية التي فرضتها الهجرة إلى المدن، تحوّل التمر إلى عنصر غذائي استراتيجي يجمع بين القيمة الغذائية وسهولة التخزين ومرونة الاستخدام.
فن استغلال المتوفر يشكّل التمر جزءاً أصيلاً من النظام الغذائي والثقافة الشعبية في عدد من الدول مثل تشاد والنيجر وكينيا، حيث تنتج الواحات كميات كبيرة ومتنوعة من التمور تختلف في الحجم واللون والمذاق. وقد أسهم توفره بكثرة في اعتماده مادة رئيسية في الطهي، سواء في إعداد الحلويات أو الأطباق المالحة.

غير أن العامل الاقتصادي والاجتماعي لعب دوراً محورياً في تعزيز مكانة التمر داخل المطابخ. فمع موجات الهجرة من الريف إلى المدن بحثاً عن العمل، تغيّرت أنماط الحياة وأدوار الأسرة.

لجأت ربات البيوت إلى تطوير أطباق تعتمد على التمر يمكن حفظها لفترات أطول، بحيث يحملها الرجال معهم خلال فترات العمل أو الاغتراب.

كما أن خروج النساء للعمل في المدن فرض إعداد وجبات تكفي ليوم أو يومين، وغالباً ما تكون أطعمة سهلة النقل ولا تحتاج إلى تسخين متكرر.

وهنا برز التمر بوصفه مكوّناً مثالياً: متوفر، لا يتطلب تجهيزاً معقداً، ويمكن دمجه بسهولة في وصفات مشبعة وغنية بالطاقة.

أطباق تقليدية ومتجددة
أطباق تقليدية ومتجددة تعتمد العديد من الوصفات المحلية على معجون التمر والدقيق، وتُعد أطباق مثل "الديبلاس" و"الأدجيني" و"زارغا" من بين الأكلات الشهيرة في تشاد، فيما تُحضَّر حلويات تقليدية مثل "المولو"، وهي كعكة قائمة على معجون التمر وتنتشر في مناطق شمال الصحراء الكبرى.

ولا يقتصر استخدام التمر على شكله الطازج؛ إذ يُجفف ويُطحن ليُستخدم مسحوقه بديلاً طبيعياً للسكر في عدد من الوصفات، كما يُحضَّر منه المربى والعصائر، ويمكن تخزينه مجففاً لفترات طويلة أو حشوه بزبدة الفول السوداني، ما يجعله خياراً عملياً ومغذياً في آن واحد.

بين الفائدة الغذائية وتغير العادات يتميّز التمر بقيمته الغذائية العالية، فهو غني بالسكريات الطبيعية والألياف، ويساعد على إمداد الجسم بالطاقة بسرعة ويدعم عملية الهضم وتنظيم حركة الأمعاء.
غير أن طرق الطهي أو الإفراط في إضافة الدهون والسكريات قد تؤثر في بعض عناصره الغذائية، ما يثير نقاشاً حول كيفية الحفاظ على فوائده الصحية.

ويرى مختصون أن الهجرة من الريف إلى المدن أحدثت تحولات عميقة في أنماط الغذاء. فبعدما كان السكان يعتمدون على محاصيل يزرعونها بأنفسهم مثل الذرة والدخن والموز والبطاطا، أصبح الحصول على الطعام مرتبطاً بالدفع النقدي والشراء من الأسواق.

وفي ظل صعوبة مواصلة الزراعة بعد الانتقال إلى المدينة، بقي التمر المحصول الأكثر سهولة في التخزين والاستخدام على مدار العام. وهكذا، لم يكن اعتماد التمر في مطابخ أفريقيا جنوب الصحراء مجرد خيار ذوقي، بل استجابة ذكية لتحولات اقتصادية واجتماعية، حافظت من خلالها المجتمعات على تقاليدها الغذائية، حتى وهي تعيد تشكيل حياتها بعيداً عن القرية.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هذه فوائد التمر قبل التمرين
lebanon 24
Lebanon24
22/02/2026 22:20:57 Lebanon 24 Lebanon 24
هكذا تتفاوت أسعار التمر في الأسواق!
lebanon 24
Lebanon24
22/02/2026 22:20:57 Lebanon 24 Lebanon 24
ثانوية السفير تحتفل بتكريم نادر سراج وبتوقيع كتابه "نكهة بيروت – موائد وسرديّات"
lebanon 24
Lebanon24
22/02/2026 22:20:57 Lebanon 24 Lebanon 24
قبل أن تتمرنوا.. تناولوا التمر إليكم السبب
lebanon 24
Lebanon24
22/02/2026 22:20:57 Lebanon 24 Lebanon 24

الصحراء الكبرى

النظام الغذائي

السودان

سوداني

السكري

الحص

تيجي

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رمضانيات Lebanon 24
Lebanon24
03:40 | 2026-02-22
Lebanon24
01:38 | 2026-02-22
Lebanon24
15:29 | 2026-02-21
Lebanon24
14:32 | 2026-02-21
Lebanon24
02:23 | 2026-02-21
Lebanon24
02:30 | 2026-02-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24