التمر يتصدّر موائد أفريقيا

رغم مذاقه الخاص، لا يُعدّ التمر في كثير من دول جنوب الصحراء مجرد فاكهة موسمية أو حلوى تقليدية، بل مكوّناً أساسياً في أطباق يومية، حلوة ومالحة على حد سواء.



وبين الوفرة الطبيعية للواحات والتحولات الاجتماعية التي فرضتها الهجرة إلى المدن، تحوّل التمر إلى عنصر غذائي استراتيجي يجمع بين القيمة الغذائية وسهولة التخزين ومرونة الاستخدام.

فن استغلال المتوفر يشكّل التمر جزءاً أصيلاً من والثقافة الشعبية في عدد من الدول مثل والنيجر وكينيا، حيث تنتج الواحات كميات كبيرة ومتنوعة من التمور تختلف في الحجم واللون والمذاق. وقد أسهم توفره بكثرة في اعتماده مادة رئيسية في الطهي، سواء في إعداد الحلويات أو الأطباق المالحة.



غير أن العامل الاقتصادي والاجتماعي لعب دوراً محورياً في تعزيز مكانة التمر داخل المطابخ. فمع موجات الهجرة من الريف إلى المدن بحثاً عن العمل، تغيّرت أنماط الحياة وأدوار الأسرة.



لجأت ربات البيوت إلى تطوير أطباق تعتمد على التمر يمكن حفظها لفترات أطول، بحيث يحملها الرجال معهم خلال فترات العمل أو الاغتراب.



كما أن خروج النساء للعمل في المدن فرض إعداد وجبات تكفي ليوم أو يومين، وغالباً ما تكون أطعمة سهلة النقل ولا تحتاج إلى تسخين متكرر.



وهنا برز التمر بوصفه مكوّناً مثالياً: متوفر، لا يتطلب تجهيزاً معقداً، ويمكن دمجه بسهولة في وصفات مشبعة وغنية بالطاقة.



أطباق تقليدية ومتجددة تعتمد العديد من الوصفات المحلية على معجون التمر والدقيق، وتُعد أطباق مثل "الديبلاس" و"الأدجيني" و"زارغا" من بين الأكلات الشهيرة في تشاد، فيما تُحضَّر حلويات تقليدية مثل "المولو"، وهي كعكة قائمة على معجون التمر وتنتشر في مناطق شمال .



ولا يقتصر استخدام التمر على شكله الطازج؛ إذ يُجفف ويُطحن ليُستخدم مسحوقه بديلاً طبيعياً للسكر في عدد من الوصفات، كما يُحضَّر منه المربى والعصائر، ويمكن تخزينه مجففاً لفترات طويلة أو حشوه بزبدة الفول السوداني، ما يجعله خياراً عملياً ومغذياً في آن واحد.



بين الفائدة الغذائية وتغير العادات يتميّز التمر بقيمته الغذائية العالية، فهو غني بالسكريات الطبيعية والألياف، ويساعد على إمداد الجسم بالطاقة بسرعة ويدعم عملية الهضم وتنظيم حركة الأمعاء.

غير أن طرق الطهي أو الإفراط في إضافة الدهون والسكريات قد تؤثر في بعض عناصره الغذائية، ما يثير نقاشاً حول كيفية الحفاظ على فوائده الصحية.



ويرى مختصون أن الهجرة من الريف إلى المدن أحدثت تحولات عميقة في أنماط الغذاء. فبعدما كان السكان يعتمدون على محاصيل يزرعونها بأنفسهم مثل الذرة والدخن والموز والبطاطا، أصبح الحصول على الطعام مرتبطاً بالدفع النقدي والشراء من الأسواق.



وفي ظل صعوبة مواصلة الزراعة بعد الانتقال إلى المدينة، بقي التمر المحصول الأكثر سهولة في التخزين والاستخدام على مدار العام. وهكذا، لم يكن اعتماد التمر في مطابخ أفريقيا جنوب الصحراء مجرد خيار ذوقي، بل استجابة ذكية لتحولات اقتصادية واجتماعية، حافظت من خلالها المجتمعات على تقاليدها الغذائية، حتى وهي تعيد تشكيل حياتها بعيداً عن القرية.