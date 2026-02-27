تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

إقتصاد

تعرفوا على أكثر 10 سلع يشتريها العرب في رمضان

Lebanon 24
27-02-2026 | 09:53
A-
A+
تعرفوا على أكثر 10 سلع يشتريها العرب في رمضان
تعرفوا على أكثر 10 سلع يشتريها العرب في رمضان photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
يشهد شهر رمضان لعام 2026 طفرة اقتصادية واستهلاكية ضخمة في الدول العربية، حيث سُجل زيادة في إنفاق الأسر على الغذاء تتراوح بين 25% و50%.
 
وتصدرت التمور القائمة كسلعة لا يخلو منها منزل، تلاها الأرز الذي يمثل الوجبة الاستراتيجية الأولى خاصة في الخليج ومصر والعراق.
 
كما سجلت اللحوم الحمراء والدواجن مستويات طلب قياسية رغم تحديات التضخم، في حين دخلت المياه المعبأة القائمة بقوة كأكثر السلع مبيعاً من حيث الوحدات، مدفوعة بحملات "سقيا المساجد" في صلوات التراويح والقيام.

يظل رمضان موسم الذروة لقطاع زيوت القلي والسمن بنسب زيادة تتجاوز 50%، نظراً للاعتماد الكبير على "المقليات" مثل السمبوسة والبريك.
 
كما برزت المشروبات التقليدية كـ"الفيمتو" في الخليج والعصائر الرمضانية في المشرق كجزء من الهوية الثقافية للشهر، وسط تنامي تجارة الدقيق والسميد لتحضير المعجنات المنزلية، مع تحذيرات بيئية واقتصادية من وصول نسبة الهدر الغذائي إلى نصف الكميات المشتراة في بعض المجتمعات.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
مصدر عسكري إسرائيلي لسكاي نيوز عربية: أكثر من 10 مقاتلات هاجمت 8 أهداف جنوب لبنان
lebanon 24
Lebanon24
27/02/2026 19:52:23 Lebanon 24 Lebanon 24
4 تطبيقات تهمكم في رمضان.. تعرفوا إليها
lebanon 24
Lebanon24
27/02/2026 19:52:23 Lebanon 24 Lebanon 24
هذا المسلسل في قائمة الأعمال الأكثر مشاهدة في موسم رمضان 2026
lebanon 24
Lebanon24
27/02/2026 19:52:23 Lebanon 24 Lebanon 24
دولة عربية تحدد أول يوم من رمضان
lebanon 24
Lebanon24
27/02/2026 19:52:23 Lebanon 24 Lebanon 24

إقتصاد

رمضانيات

الدول العربية

الرمضان

العراق

الخليج

الحمرا

الأرز

الترا

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:00 | 2026-02-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:57 | 2026-02-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:48 | 2026-02-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:51 | 2026-02-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2026-02-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رمضانيات Lebanon 24
Lebanon24
09:55 | 2026-02-26
Lebanon24
01:05 | 2026-02-26
Lebanon24
16:10 | 2026-02-25
Lebanon24
07:44 | 2026-02-25
Lebanon24
04:37 | 2026-02-25
Lebanon24
17:02 | 2026-02-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24