لصيام متوازن في رمضان.. تعرف على "الطبق المثالي"

يُعدّ البيض المحشو من الأطباق الكلاسيكية التي لا تغيب عن الموائد، إذ يجمع بين البساطة وسهولة التحضير والقيمة الغذائية. وخلال شهر الصيام، يمكن أن يكون هذا الطبق خياراً مناسباً لوجبة الإفطار أو السحور إذا جرى إعداده بطريقة صحية ومتوازنة.



وتوضح تقنية التغذية والحمية، آنا لوزون، أن "البيض المحشو" كثيراً ما يُساء فهمه غذائياً، رغم أنه في الأصل "طبق غني بالعناصر المفيدة". وتشير إلى أن المزيج التقليدي من البيض والتونة يوفّر بروتيناً عالي الجودة يحتوي على كل الأحماض الأمينية التي يحتاجها الجسم، إضافةً إلى فيتامينات أساسية مثل D وB12، فضلاً عن مادة الكولين المهمة لصحة الدماغ، بحسب "هاف بوست".

وتضيف لوزون، أن الجدل حول المايونيز غالباً ما يكون مبالغاً فيه. فالمشكلة لا تكمن في المايونيز نفسه، بل في نوع الزيت المستخدم. وتقول إن تحضير المايونيز منزلياً باستخدام زيت البكر الممتاز يمكن أن يحوّل الطبق إلى مصدر للدهون الصحية المفيدة للقلب والغنية بمضادات الأكسدة.



وترى الاختصاصية أن البيض المحشو يمكن أن يصبح أكثر فائدة، خاصةً للنساء في مرحلة ما قبل انقطاع الطمث أو بعده. فبدلاً من التونة فقط، تقترح استخدام السردين المعلّب، لأنه يوفّر كمية أعلى من الكالسيوم وأحماض Omega-3 الدهنية، وهي عناصر مهمة لصحة العظام والقلب.



كما توصي لوزون بخلطة بديلة تمنح الحشوة قواماً كريميّاً صحياً، تتكوّن من الزبادي اليوناني الطبيعي مع قليل من زيت الزيتون ولمسة من خردل ديجون، فهذه المكونات تضيف الكالسيوم والبروبيوتيك المفيد للهضم، إضافةً إلى نكهة مميزة.

وتقترح أيضاً إضافة رشة من الكركم مع الفلفل الأسود إلى الحشوة، لأن الفلفل يساعد الجسم على الاستفادة من الخصائص المضادة للالتهاب في الكركم.



ولجعل الطبق أكثر توازناً على مائدة ، تنصح بتقديم البيض المحشو فوق أوراق خضراء مثل الجرجير أو الخس، لاحتوائها على فيتامين K الذي يساعد الجسم على الاستفادة من الكالسيوم. (إرم نيوز)