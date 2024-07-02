Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

سماعات آيربودز جديدة من آبل.. مزودة بكاميرا!

Lebanon 24
02-07-2024 | 00:06
A-
A+
Doc-P-1218179-638555008145950605.jpg
Doc-P-1218179-638555008145950605.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تعمل شركة أبل على إضافة كاميرا إلى سماعات آيربودز اللاسلكية الخاصة بها، وفقًا لما ذكره المحلل الشهير المتخصص في شؤون الشركة مينغ-تشي كو.

وتخطط الشركة لإطلاق سماعات آيربودز مزودة بكاميرا تعمل بالأشعة تحت الحمراء (IR) مشابهة للكاميرا المستخدمة في تقنية تعرّف الوجه Face ID في هواتف آيفون.
Advertisement
 
ومن المتوقع أن تبدأ أبل الإنتاج الضخم لسماعات آيربودز الجديدة المزودة بكاميرات بحلول عام 2026. وستكون شركة فوكسكون، الشريك التقليدي لأبل، المورد لهذه الكاميرات. ومع ذلك، لا يُعرف إذا كانت هذه الكاميرا ستأتي في إصدارات برو أو الإصدارات العادية أو كافة الإصدارات.

وستعمل فوكسكون بطاقة إنتاج سنوية تبلغ نحو 18 إلى 20 مليون وحدة، أو وحدتين لكل 10 ملايين وحدة من السماعات، وسيعتمد طلب الكاميرات الفعلي على ظروف السوق، وفقًا لما ذكره المحلل.

وتشير التقارير السابقة إلى أن أبل تعمل على إطلاق نموذجين جديدين من الجيل الرابع من سماعات آيربودز هذا العام، ولن تصدر ترقية لإصدارات برو حتى عام 2025.

ووفقًا لكو، هناك عدة أسباب تدفع أبل إلى تزويد سماعاتها اللاسلكية بكاميرا، منها استخدامها مع نظارة Vision Pro وغيرها من المنتجات المستقبلية المشابهة لتحسين تجربة الصوت المكاني.

وقد تتيح السماعات الجديدة المزودة بكاميرا IR أيضًا إيماءات جديدة للمستخدمين، مثل "التحكم في الإيماءات في الهواء لتعزيز التفاعل بين الإنسان والجهاز"، وقد قدمت أبل بالفعل براءات اختراع في هذا المجال. (العربية)
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
23:00 | 2024-07-01
16:41 | 2024-07-01
08:53 | 2024-07-01
07:31 | 2024-07-01
04:41 | 2024-07-01
00:18 | 2024-07-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24