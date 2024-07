كأس العالم للرياضات الإلكترونية انطلقت في الرياض

Advertisement





خطوة تاريخية لتطوير القطاع انطلقت في 2 حزيران، في مدينة الرياض النسخة الأولى من بطولة العالم للرياضات الإلكترونية، التي ستستمر حتى 25 آب 2024. وتُقام منافسات هذه البطولة الضخمة في "بوليفارد رياض سيتي"، بمشاركة أكثر من 2500 لاعب ولاعبة يمثلون نخبة الفرق والأندية الدولية، وبجوائز مالية هي الأغلى في تاريخ قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية، بإجمالي يتجاوز 60 مليون دولار.

تُعد بطولة العالم للرياضات الإلكترونية، التي تنظمها مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية (Esports World Cup Foundation - EWCF)، خطوة مهمة في سعي المؤسسة لتطوير وتنمية قطاع الرياضات الإلكترونية. وتهدف البطولة إلى تقديم خيارات مستدامة للمسارات العملية للاعبين والأندية متعددة الفرق، بالإضافة إلى دعم المؤسسة في كونها منصة جاذبة لهم وللاحتفاء بالتميز في هذا المجال المتنامي.

تجمع عالمي للألعاب الإلكترونية

تجمع البطولة مجتمع الألعاب الإلكترونية العالمي من اللاعبين والمشجعين ومنتجي الألعاب وناشريها تحت مظلة أكبر حدث في تاريخ الرياضات الإلكترونية. ويوفّر هذا الحدث فرصة نادرة لتوحيد جهود وطموحات الشركاء ومنتجي وناشري الألعاب، ضمن احتفال عالمي يضم مختلف الألعاب، ويعزز من تواصلهم مع قاعدة جماهيرية عالمية ومتنوعة.

تعزيز التواصل الثقافي والاستثمار

يهدف الحدث إلى تعزيز جهود مختلف الجهات في المملكة والعالم للارتقاء بواقع الرياضات الإلكترونية وتأثيرها الإيجابي في المجتمعات ونمط الحياة. كما يسعى إلى تعزيز التواصل الثقافي وتشجيع العلامات التجارية والشركات على تبني الرياضات الإلكترونية كمجال أساسي للاستثمار.

تصريحات القيادة

قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية، رالف رايشرت: «تتمثل رؤيتنا لكأس العالم للرياضات الإلكترونية في تسريع نمو هذا المجال، والتقدم به، وإنشاء منصة تجمع بين أفضل الألعاب واللاعبين والأندية في العالم، وتحفيز المشجعين ليحلموا بمستقبل أفضل للرياضات الإلكترونية». وأكد أن تتويج أول بطل للأندية على مستوى العالم باستخدام نظام غير مسبوق يُعد لحظة خاصة ستدفع مزيداً من اللاعبين والمنظمات للتنافس والارتقاء إلى أعلى المراحل.

بدوره، أكد المدير التنفيذي في مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية، فيصل بن حمران، أن المملكة تُثبت أنها في صدارة المشهد العالمي للرياضات والألعاب الإلكترونية من خلال استضافة النسخة الأولى للحدث الأكبر في تاريخ القطاع. وقال: «التحضيرات والاستعدادات مستمرة، ونسير في الطريق الصحيحة لاستكمالها حتى يظهر الحدث بصورة مثالية تعزز من مكانة الوطن كمركز للعبة».

الابتكار والدعم المالي

يسهم كأس العالم للرياضات الإلكترونية في تعزيز الابتكار في القطاع عالمياً عبر إطلاق برامج ومبادرات متميزة، مثل برنامج دعم الأندية، الذي يقدم جوائز ومكافآت سنوية للأندية المنضمة إليه. وستقدم «بطولة الأندية» 20 مليون دولار لأفضل 16 نادياً، بناءً على أدائهم الإجمالي. وسيتم تقسيم مجموع الجوائز المتبقية إلى 3 فئات إضافية، هي «الحدث الرئيسي، ومكافآت اللاعبين، والتصفيات التأهيلية».

الألعاب المشاركة

أعلنت مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية عن الجدول الرسمي للبطولة، الذي يضم 20 منافسة في مجموعة متنوعة من أشهر الألعاب على مستوى العالم، مثل...



- أبيكس ليجندز (Apex Legends)



- كاونتر سترايك 2 (Counter Strike 2)



- دوتا 2 (Dota 2)



- إي إيه سبورتس إف سي 24 (EA Sports FC 24)



- فورتنايت (Fortnite)



- فري فاير (Free Fire)



- أونر أوف كينغز (Honor of Kings)



- ليغ أوف ليجندز (League of Legends)



- موبايل ليجندز بانغ بانغ (Mobile Legends: Bang Bang)



- أوفر واتش 2 (Overwatch 2)



- ببجي باتل جراوند (PUBG Battleground)



- ببجي موبايل (PUBG Mobile)



- توم كلانسي رينبو 6 سيج (Tom Clancy's Rainbow Six Siege)



- رينسبورت (Rennsport)



- روكيت ليغ (Rocket League)



- ستار كرافت 2 (Starcraft 2)



- ستريت فايتر™ 6 (Street Fighter™ 6)



- تيم فايت تاكتيكس (Teamfight Tactics)



- تيكن 8 (Tekken 8)



وتُعد بطولة العالم للرياضات الإلكترونية حدثاً غير مسبوق في تاريخ الرياضات الإلكترونية، وتُمثل خطوة مهمة في تعزيز مكانة المملكة كوجهة رئيسية لهذا القطاع المتنامي.



وللحصول على مزيد من المعلومات والمستجدات الخاصة بالبطولة، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني www.esportsworldcup.com. (الشرق الاوسط)