غوغل تحاول جذب مالكي آيفون

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تسابق غوغل الزمن لتقليل اعتمادها على متصفح سفاري من آبل قبل النتيجة المحتملة لقضية مكافحة الاحتكار، إذ إن هيمنة عملاقة البحث على صناعة البحث هي هدف تحقيق مستمر تجريه وزارة العدل، وعلاقتها بشركة آبل هي عنصر أساسي في هذه القضية.ويتعلق أحد جوانب القضية التي رفعتها وزارة العدل تجاه عملاقة البحث بالاتفاق مع آبل لتكون محرك البحث الافتراضي عبر آيفون.وتدفع غوغل لشركة آبل ما يزيد على 20 مليار دولار سنويًا للاحتفاظ بهذا الوضع الافتراضي، وهو أمر تقول وزارة العدل إنه يعيق المنافسة في صناعة محركات البحث.والجدير بالذكر أن آبل لم تذكر بصفتها طرفًا في الدعوى القضائية، مع أن القضية أدت إلى شهادات من المديرين التنفيذيين لشركة آبل، مثل إيدي كوي.ويوضح تقرير جديد أن غوغل تريد زيادة حصة عمليات البحث من مستخدمي آيفون خارج سفاري نفسه. (البوابة العربية للأخبار التقنية)