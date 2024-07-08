آبل تحظر بعض خدمات "VPN"

أعلنت الهيئة الاتحادية الروسية لرقابة الاتصالات وتقنية المعلومات والإعلام (Roskomnadzor) أن شركة آبل حظرت بعض خدمات "VPN" في متجر App Store المخصص للعمل في روسيا.

وجاء في بيان صادر عن الخدمة الصحفية للهيئة:"بطلب من Roskomnadzor، قامت شركة آبل بحظر 25 تطبيقا يقدم خدمات VPN من متجر App Store، المخصص للعمل في روسيا".

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وفي وقت سابق أشار مطورو خدمة "VPN Red Shield" إلى أن آبل، وبطلب من هيئة "Roskomnadzor" بدأت بإزالة بعض تطبيقات خدمات VPN من متجر تطبيقاتها المخصص للعمل في روسيا، ولحل هذه المشكلة نصحت مطوري تطبيقات هذه الخدمات بالتواصل مباشرة مع الهيئة.





وأوضحت "Roskomnadzor" لاحقا أن آبل حظرت بعض تطبيقات خدمات VPN في متجر تطبيقاتها المخصص لروسيا، ومن بينها تطبيقات Proton VPN، و Le VPN، و NordVPN.



وتجدر الإشارة إلى أنه، اعتبارا من 1 اذار العام الجاري، فرضت روسيا حظرا على نشر بعض المعلومات عبر الإنترنت، والتي تروج للوسائل التي تمكن مستخدمي الشبكة العنكبوتية من الوصل إلى المحتوى المخالف للقوانين الروسية. (روسيا اليوم)