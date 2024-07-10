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تكنولوجيا وعلوم
للمرة الأولى في التاريخ.. علماء يكتشفون ثقبًا جديدًا في الفضاء وهذا ما قيل عنه
Lebanon 24
10-07-2024
|
14:37
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اكتشف علماء الفلك للمرة الاولى ثقبًا أسود متوسط الوزن في الفضاء القريب. وقد يساعد هذا الاكتشاف في حل لغز كيفية تشكل الثقوب السوداء الأكبر حجمًا ونموها مع المجرات المضيفة لها.
وأفاد باحثون أن الثقب الأسود الذي يقع على بعد 16 ألف سنة ضوئية من الأرض في مركز مجموعة النجوم أوميجا سنتوري، يبلغ حجمه 8200 مرة على الأقل من كتلة الشمس، مما يضعه في فئة نادرة من الثقوب السوداء متوسطة الكتلة .
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وتقع أغلب الثقوب السوداء التي اكتشفها علماء الفلك ضمن فئتين. فهي إما ثقوب سوداء ذات كتلة نجمية، تصل كتلتها إلى حوالي 100 ضعف كتلة الشمس، أو ثقوب سوداء هائلة الكتلة، توجد في مراكز المجرات وتبلغ كتلتها مئات الآلاف إلى مليارات المرات كتلة الشمس.
وقد تساعد الثقوب السوداء ذات الكتل المتوسطة في سد الفجوة بين الفئتين وتفسير كيف أصبحت الثقوب السوداء الهائلة ضخمة للغاية. (science news)
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