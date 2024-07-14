"تسلا" تؤجل الكشف عن سيارة الأجرة ذاتية القيادة

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تعتزم شركة "تسلا" للسيارات الكهربائية، تأجيل الكشف عن سيارة الأجرة ذاتية القيادة Robotaxi التي تخطط لإنتاجها، إلى تشرين الاول، لإعطاء الفرق العاملة في المشروع مزيداً من الوقت لبناء نماذج أولية إضافية للمركبة، وفقاً لأشخاص مطلعين على القرار.وكان الرئيس التنفيذي إيلون ماسك حدد موعد الحدث في 8 آب المقبل، إذ ساهم التفاؤل حيال الحدث في سلسلة من المكاسب استمرت 11 يوماً في حينها، وإضافة أكثر من 257 مليار دولار إلى القيمة السوقية لـ"تسلا".وانخفض السهم بأكثر من 8% في التعاملات اللحظية الخميس، بعد أن أبلغت "بلومبرغ نيوز" لأول مرة عن التأخير، إذ طلب الأشخاص، عدم الكشف عن هويتهم لأن القرار لم يتم الإعلان عنه، وأن الإبلاغ عن التأجيل تم "داخلياً".وكانت فكرة إنشاء خدمة سيارات أجرة ذاتية القيادة تراود "تسلا" منذ 8 سنوات على الأقل، ويعود تاريخها إلى الوقت الذي قام فيه ماسك بتأليف نسخة ثانية من "خطته الرئيسية" للشركة.وأعطى الرئيس التنفيذي الأولوية في الأشهر الماضية لهذا المشروع على حساب العمل على سيارة كهربائية أرخص من سيارات "تسلا" ذات الأسعار المعقولة، "موديل 3".وتحدث ماسك عن عمل "تسلا" في مجال تكنولوجيا المركبات ذاتية القيادة لأكثر من عقد من الزمن، وأقنع العملاء بدفع آلاف الدولارات مقابل منتج قامت الشركة بتسويقه على أنه نظام قيادة ذاتية كاملة أو "إف إس دي" (FSD).وهذه التسمية مضللة، إذ يتطلب النظام إشرافاً مستمراً ولا يجعل سيارات "تسلا" مستقلة، لكن ماسك وكبار المهندسين كانوا متفائلين بشكل متزايد بشأن النظام في الأشهر الأخيرة، مع تباطؤ مبيعات سيارات الشركة.