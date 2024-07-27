بعد سنوات طويلة من تغييره.. "إكس" تُعيد "إيموجي" قديم (صورة)

قامت منصة إكس "تويتر سابقاً"، بإعادة شكل الرمز التعبيري لمسدس المياه باللونين البرتقالي والأخضر إلى شكله الأصلي كمسدس حقيقي، وذلك بعد سنوات طويلة من تغييره.



ولم تقدم الشركة تفسيراً للتغيير، إلا أنه من الواضح أن مالكها الملياردير إيلون ماسك قد وافق بنفسه على ذلك، فقد رد على تغريدة نشرها أحد موظفي الشركة عبر حسابه، معلناً أن تصميم المسدس عاد بالفعل لشكله الأصلي على موقع المنصة الاجتماعية على الويب، وسيعود لطبيعته على تطبيق الهواتف الذكية قريباً.

update announcement 📢

on x dot com (the website), the gun emoji was returned back into its rightful form: an m1911



🔫🔫🔫🔫🔫🔫🔫🔫🔫 https://t.co/FlXJtOpU3H pic.twitter.com/cqd7KHcxUJ — kache (@yacineMTB) July 18, 2024 Advertisement

وعلى الرغم من تغيير تصميم المسدس إلى هيئة مسدس حقيقي، فإنه عند الوقوف على الرمز التعبيري يظهر اسمه "مسدس مياه Water Pistol"، وهو ما أكد موظف "إكس" أنه سيتم تغييره قريباً.

يُذكر أن منصة "إكس"، عندما كان اسمها "تويتر"، غيّرت تصميم المسدس إلى النسخة الأكثر لطفاً كمسدس مياه في 2018، بعد أن بادرت شركتا ميتا "فيسبوك سابقاً"، وجوجل بالخطوة قبلها، ولكن سبقتهم جميعاً أبل في 2016، وكانت تلك الخطوة محاولة لخفض الترويج لاستخدام الأسلحة النارية على الشبكات الاجتماعية والإنترنت، بالتزامن مع تزايد وقائع إطلاق النار الجماعي بالولايات المتحدة، عقب واقعة سان برناردينو الشهيرة في 2015.



حتى الآن، ما زال الموقع الرسمي لتحالف يونيكود، المؤسسة غير الهادفة للربح المسؤول عن تنظيم وإطلاق الرموز التعبيرية، يستخدم اسم "مسدس المياه" على رمز المسدس، وما زالت تحرص على استخدامه في هيئته الكرتونية باللونين الأخضر والبرتقالي.



يُذكر أن إيلون ماسك، وشركاته أحدثت بعض الجدل عبر المسدسات مختلفة التصميم والأفكار، فقد أطلقت شركته The Boring Company مسدساً لإطلاق النيران Flamethrower في 2018، وقد تمكنت الشركة من بيع 20 ألف وحدة من المسدس مقابل 500 دولار للمسدس الواحد خلال 4 أيام، محققة 10 ملايين دولار عوائد، بحسب وكالة "رويترز".(الشرق)



