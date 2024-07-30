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تكنولوجيا وعلوم

ظاهرة فلكية مميزة تزيّن السماء.. ماذا سيحصل الليلة؟

Lebanon 24
30-07-2024 | 08:00
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أعلن مركز القبة السماوية الفلكي في موسكو أن سكان الأرض على موعد مع ظاهرة فلكية مميزة الليلة.

وجاء في تقرير صادر عن المركز:"ليلة 30-31 يوليو ستبلغ ظاهرة تساقط شهب الدلويات الجنوبية Southern Delta Aquariids ذروتها، وسيصل عدد الشهب المتساقطة في السماء إلى 25 شهابا كل ساعة".
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وأشار المركز إلى أن ظروف مراقبة هذه الظاهرة ستكون مواتية هذه الليلة، ولن يؤثر ضوء القمر بشكل قوي على ظهور أضواء الشهب في السماء.

وتبعا للخبراء في المركز فإن ظاهرة Southern Delta Aquariids بدأت في 12 تموز الجاري، وتبلغ ذروتها الليلة، وستستمر حتى 23 آب المقبل وستكون مرئية بشكل جيد في مناطق النصف الجنوبي من الكرة الأرضية، كما يمكن رؤيتها في مناطق خطوط العرض الشمالية للأرض في حال كانت أحوال الطقس مناسبة، وأفضل وقت لمشاهدة الشهب من تلك المناطق هو ساعات ما قبل الفجر.
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