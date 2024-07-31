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تكنولوجيا وعلوم
ابتكار "لاصق حراري" يحمي البطاريات من الصقيع
Lebanon 24
31-07-2024
|
08:10
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أعلنت جامعة "كورولوف" في سمارا أن أحد طلابها تمكن من تطوير "لاصق حراري" بمواصفات خاصة، يمكنه حماية البطاريات من الصقيع.
وقال بيان صادر عن الخدمة الصحفية للجامعة:"تمكن أحد الطلاب في جامعتنا من تطوير لاصق حراري خفيف الوزن واقتصادي ورقيق جدا، يمكنه حماية بطاريات الهواتف والسيارات الكهربائية من الصقيع، هذا الاختراع سيساعد على زيادة وقت تشغيل الهواتف الذكية، وسيعزز مبيعات السيارات الكهربائية في روسيا".
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وأشار البيان إلى أن اللاصق الذي تبلغ سماكته 0.2 مم، يتكون من قاعدة بوليمرية مقاومة للحرارة يصل سمكها إلى 0.05 مم، وطبقتين رقيقتين جدا تم إنشاؤها باستخدام تقنية البلازما الأيونية الفراغية، وداخل الطبقتين تم تشكيل "أعمدة نانوية متبلورة" موجهة باتجاه واحد، وهذه الأعمدة تتمتع بمقاومة كهربائية عالية جدا، وتسخن عندما يتدفق فيها تيار كهربائي، وبهذا فإن اللاصق الجديد لن يحمي البطاريات من البرد فقط، بل سيكون قادرا أيضا على تسخين سطحها أثناء الصقيع من خلال وصله بمصدر للطاقة، وسيصل عمر خدمته إلى حوالي 50 ألف ساعة.
وحول الموضوع قال الأستاذ في قسم الهندسة الميكانيكية في الجامعة، ميخائيل غيوربيليدزي:"بفضل استخدام تقنية البلازما الأيونية الفراغية تم تطوير طبقة في هذا اللاصق تتمتع بمقاومة كهربائية أكبر بثلاث مرات من مقاومة النيكروم، والسماكة القليلة لهذه الطبقة ستساعد في تطوير سخانات كهربائية مسطحة صغيرة الحجم من الصعب تطويرها باستخدام تقنيات أخرى".
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