Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

ابتكار "لاصق حراري" يحمي البطاريات من الصقيع

Lebanon 24
31-07-2024 | 08:10
A-
A+
Doc-P-1228795-638580356169372900.jpg
Doc-P-1228795-638580356169372900.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت جامعة "كورولوف" في سمارا أن أحد طلابها تمكن من تطوير "لاصق حراري" بمواصفات خاصة، يمكنه حماية البطاريات من الصقيع.

وقال بيان صادر عن الخدمة الصحفية للجامعة:"تمكن أحد الطلاب في جامعتنا من تطوير لاصق حراري خفيف الوزن واقتصادي ورقيق جدا، يمكنه حماية بطاريات الهواتف والسيارات الكهربائية من الصقيع، هذا الاختراع سيساعد على زيادة وقت تشغيل الهواتف الذكية، وسيعزز مبيعات السيارات الكهربائية في روسيا".
Advertisement

وأشار البيان إلى أن اللاصق الذي تبلغ سماكته 0.2 مم، يتكون من قاعدة بوليمرية مقاومة للحرارة يصل سمكها إلى 0.05 مم، وطبقتين رقيقتين جدا تم إنشاؤها باستخدام تقنية البلازما الأيونية الفراغية، وداخل الطبقتين تم تشكيل "أعمدة نانوية متبلورة" موجهة باتجاه واحد، وهذه الأعمدة تتمتع بمقاومة كهربائية عالية جدا، وتسخن عندما يتدفق فيها تيار كهربائي، وبهذا فإن اللاصق الجديد لن يحمي البطاريات من البرد فقط، بل سيكون قادرا أيضا على تسخين سطحها أثناء الصقيع من خلال وصله بمصدر للطاقة، وسيصل عمر خدمته إلى حوالي 50 ألف ساعة.

وحول الموضوع قال الأستاذ في قسم الهندسة الميكانيكية في الجامعة، ميخائيل غيوربيليدزي:"بفضل استخدام تقنية البلازما الأيونية الفراغية تم تطوير طبقة في هذا اللاصق تتمتع بمقاومة كهربائية أكبر بثلاث مرات من مقاومة النيكروم، والسماكة القليلة لهذه الطبقة ستساعد في تطوير سخانات كهربائية مسطحة صغيرة الحجم من الصعب تطويرها باستخدام تقنيات أخرى".
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:50 | 2024-07-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:27 | 2024-07-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:17 | 2024-07-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:00 | 2024-07-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:59 | 2024-07-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
04:30 | 2024-07-31
03:09 | 2024-07-31
02:16 | 2024-07-31
23:00 | 2024-07-30
16:23 | 2024-07-30
12:00 | 2024-07-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24