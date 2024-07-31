في حال نسيت رمز الدخول.. هكذا تستطيع فتح هاتف الآيفون

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ولكن ما هي الطرق الأخرى التي يمكن أن تستفيد منها؟ عادة، إن الطريقة الوحيدة للوصول والدخول مرة أخرى إلى هاتف الايفون في حال نسيان كلمة المرور، هي إعادة ضبط المصنع للايفون وهو مغلق. إذا لم تقم بعمل نسخة احتياطية لهاتفك الايفون من قبل، فلاشك انك ستواجه مشكلة فقدان جميع بيانات الهاتف الخاصة بك.وعليه لابد وان لم تواجه مشكلة فقدان رمز المرور ان تعمل على عمل نسخة احتياطية للهاتف، لتتمكن عند حدوث مثل هذه المشكلة من استعادة بيانات النسخ الاحتياطي بعد إعادة ضبط المصنع، حتى تتمكن من فتح قفل هاتفك الايفون دون فقدان البيانات.ولكن ما هي الطرق الأخرى التي يمكن أن تستفيد منها؟

الطريقة الأولى: استخدم MagFone iPhone unlocker

يوضي الخبراء، باستخدام MagFone iPhone Unlocker، لإعادة ضبط المصنع للايفون وهو مغلق، وذلك لفتح قفل الايفون والسماح باستخدام هاتفك مرة أخرى.

يمكن لهذا البرنامج وبسهولة إزالة أي نوع من رموز المرور من جهاز الايفون، بما في ذلك رمز المرور المكون من 4/6 أرقام أو Face ID أو Touch ID. كما أنه يعمل بسهولة في حال كان جهاز الايفون لايستجيب لك أو بشاشة مجمدة. في الوقت نفسه، يمكن أن يساعدك برنامج MagFone iPhone unlocker أيضا في إزالة معرف Apple من الهاتف بدون رمز مرور، وإيقاف تشغيل Screen Time بدون رمز مرور، وتجاوز الـ MDM دون فقدان أي من بيانات وكذلك الحال بإعادة ضبط المصنع لجهاز الايفون المقفل.



بغض النظر عن طراز الايفون بأنواعه أو حتى نظام التشغيل iOS، فإن هذا البرنامج متوافق تماما. MagFone iPhone unlocker ليس مخصصا فقط لهواتف ايفون انما يقوم بنفس المهمة مع اجهزة iPad وiPod touch.



الطريقة الثانية: استخدام إعادة ضبط شاشة قفل الأمان على ايفون

في حال كان جهاز الايفون الخاص بك يعمل بنظام التشغيل iOS 15.2 أو أي إصدار أحدث، فقد قامت Apple بتبسيط عملية استعادة الجهاز. ستسمح لك ببضع نقرات بسيطة على الشاشة بإعادة ضبط الهاتف لإعدادات المصنع دون الحاجة إلى أي كمبيوتر أو برامج أخرى. وبطبيعة الحال، هذه الطريقة لها حدودها مقارنة بالطريقة الأولى.



على سبيل المثال، يمكن توصيل جهاز الايفون بالشبكة الخلوية أو شبكة Wi-Fi بشكل طبيعي، ويمكنك تذكر معرف Apple وكلمة المرور بشكل صحيح. يجب أن يكون جهاز الايفون الذي يحتاج إلى إعادة التعيين في وضع التشغيل. إذا استوفيت الشروط السابقة، اتبع خطوات إعادة ضبط المصنع للايفون بدون كمبيوتر باستخدام شاشة القفل الأمني security lockout screen.



الخطوة 1: أدخل رمز المرور حتى تظهر شاشة قفل الأمان على ايفون على شاشة القفل.



الخطوة 2: اضغط على خيار Erase iPhone في الزاوية السفلية من الشاشة.



الخطوة 3: في شاشة مسح جميع المحتويات والإعدادات، انقر فوق مسح ايفون للمتابعة.



الخطوة 4. أدخل كلمة مرور معرف Apple الخاص بك لتسجيل الخروج من حساب iCloud المستخدم في هذا الجهاز.



الخطوة 5. اضغط على Erase iPhone مرة أخرى للتأكيد. سيتم استعادة جهاز الايفون الخاص بك إلى إعدادات المصنع.



الطريقة الثالثة: إعادة ضبط الايفون باستخدام iTunes

هذه الطريقة هي احد الحلول الرسمية المقدمة من شركة أبل، ويمكنك اتباع الخطوات التالية.



الخطوة 1: قم بتشغيل iTunes على الكمبيوتر، وقم بتوصيل الهاتف به.



الخطوة 2: اضغط على الزر الصحيح لوضع الايوفن في وضع الاسترداد.



الخطوة 3: بعد أن يكتشف iTunes أن هاتفك الايفون في وضع الاسترداد، سيطالبك باستعادة الايفون أو تحديثه، اخترهنا خيار Restore iPhone.



الخطوة 4: اتبع مايظهر على الشاشة لتأكيد اختيارك، وبعد ذلك سيقوم iTunes بإعادة ضبط الايفون على إعدادات المصنع. (arabic mobile)



