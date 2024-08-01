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تكنولوجيا وعلوم
آبل قد تتأخر بطرح تقنيات الذكاء الاصطناعي في برمجيات أجهزتها.. والسبب؟
Lebanon 24
01-08-2024
|
01:21
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قد تتأخر شركة آبل بطرح تقنيات الذكاء الاصطناعي، في أنظمة تشغيل أجهزة "آيفون" و"آيباد"، وفق ما ذكرت بعض مواقع الإنترنت.
ونقلت بعض المصادر "أن الميزات التي تعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي قد تظهر في أجهزة آبل الذكية المحمولة في وقت متأخر عما كان متوقعا".
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وبحسب المصادر، فإن آبل تخطط لتوفير أدوات Apple Intelligence للعملاء كجزء من تحديثات الإصدار الجديد من أنظمة iOS 18 وiPadOS 18 بحلول تشرين الاول من العام الجاري.
وأشارت إلى أن آبل ترغب بإضافة مجموعة متكاملة من الميزات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي إلى برمجيات أجهزتها من خلال أنظمة iOS 18 التي ستظهر نهاية العام الجاري وعام 2025.
وكانت آبل قد أعلنت عن أنظمة iOS 18 وiPadOS 18 في يونيو الماضي، وأشارت إلى أن هذه الأنظمة ستحمل لأجهزتها العديد من الميزات الجديدة، بما فيها ميزات تعمل بالذكاء الاصطناعي، وميزات تسهّل عملية التحكم بالهواتف الذكية والحواسب اللوحية وواجهات تشغيلها. (روسيا اليوم)
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