Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

آبل قد تتأخر بطرح تقنيات الذكاء الاصطناعي في برمجيات أجهزتها.. والسبب؟

Lebanon 24
01-08-2024 | 01:21
A-
A+
Doc-P-1229082-638580974487689808.jpg
Doc-P-1229082-638580974487689808.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قد تتأخر شركة آبل بطرح تقنيات الذكاء الاصطناعي، في أنظمة تشغيل أجهزة "آيفون" و"آيباد"، وفق ما ذكرت بعض مواقع الإنترنت.

ونقلت بعض المصادر "أن الميزات التي تعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي قد تظهر في أجهزة آبل الذكية المحمولة في وقت متأخر عما كان متوقعا".
Advertisement

وبحسب المصادر، فإن آبل تخطط لتوفير أدوات Apple Intelligence للعملاء كجزء من تحديثات الإصدار الجديد من أنظمة iOS 18 وiPadOS 18 بحلول تشرين الاول من العام الجاري.

وأشارت إلى أن آبل ترغب بإضافة مجموعة متكاملة من الميزات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي إلى برمجيات أجهزتها من خلال أنظمة iOS 18 التي ستظهر نهاية العام الجاري وعام 2025.

وكانت آبل قد أعلنت عن أنظمة iOS 18 وiPadOS 18 في يونيو الماضي، وأشارت إلى أن هذه الأنظمة ستحمل لأجهزتها العديد من الميزات الجديدة، بما فيها ميزات تعمل بالذكاء الاصطناعي، وميزات تسهّل عملية التحكم بالهواتف الذكية والحواسب اللوحية وواجهات تشغيلها. (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
02:47 | 2024-08-01
23:00 | 2024-07-31
16:30 | 2024-07-31
14:39 | 2024-07-31
12:21 | 2024-07-31
08:10 | 2024-07-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24