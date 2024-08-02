ميزة رائعة.. تتبع أي رحلة طيران بالعالم عبر هاتف آيفون

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تعتبر تطبيقات تتبع الرحلات وسيلة شائعة لمراقبة الطائرات في السماء، لأنه عندما تستعد للطيران أو عندما يكون شخص تعرفه على متن رحلة، يمكنك استخدامها للتحقق من أن الأمور لا تزال في موعدها، ولكن إذا كان لديك جهاز iPhone، فلن تحتاج إلى تنزيل وتثبيت تطبيق تابع لجهة خارجية لتتبع الرحلة - إنها ميزة مدمجة مفيدة في نظام التشغيل.ترجع القدرة على تتبع الرحلات في نظام التشغيل iOS إلى أجهزة الكشف عن البيانات التي قامت أبل بدمجها في النظام منذ عدة سنوات حتى الآن، تتعرف أجهزة الكشف عن البيانات على أشياء مثل الأوقات والتاريخ والعناوين، وفي السياق الصحيح، تحولها إلى روابط قابلة للضغط، وإليك كيفية عملها.تتبع الرحلات في الرسائلإذا أرسل إليك شخص ما رقم رحلة (U2502، على سبيل المثال) في الرسائل، فيمكنك الضغط مع الاستمرار على الرقم المسطر للحصول على عرض في الوقت الفعلي لتقدم الرحلة المرسوم على خريطة.يمكنك الحصول على خيار معرفة المزيد من خلال الضغط على Preview Flight، والذي سيعطيك معلومات مثل أوقات المغادرة والوصول والتأخيرات، وفي بعض المطارات، تفاصيل استلام الأمتعة، ستجد روابط لموقع شركة الطيران وApple Maps في أسفل بطاقة المعلومات.لزيادة فرص اكتشاف نظام التشغيل iOS لرقم الرحلة، من الأفضل تضمين اسم شركة الطيران بالكامل مع الرقم (EasyJet U2502، على سبيل المثال).تتبع الرحلات الجوية في بحث Spotlightعلى iPhone وiPad، يمكنك أيضًا تتبع الرحلات الجوية في البحث.مرر لأسفل من منتصف الشاشة الرئيسية وأدخل ببساطة رقم الرحلة في حقل البحث للحصول على معلومات المغادرة والوصول. انقر على بطاقة المعلومات للحصول على التفاصيل الإضافية المذكورة أعلاه.