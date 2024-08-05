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تكنولوجيا وعلوم

أميركا تتحرك لحظر التكنولوجيا الصينية في السيارات ذاتية القيادة

Lebanon 24
05-08-2024 | 08:49
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تستعد وزارة التجارة الأميركية، لتقديم مقترح لحظر استخدام البرمجيات الصينية في السيارات ذاتية القيادة والمركبات المتصلة بالإنترنت في الأسابيع المقبلة.

وتخطط إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لإصدار قانون مقترح من شأنها حظر استخدام البرمجيات الصينية في السيارات ذاتية القيادة بالولايات المتحدة، وخاصة التي تعمل بنظام ذاتي القيادة من المستوى الثالث وما فوقه، وهذا ما يعني أيضاً حظر اختبار هذه السيارات على الطرق الأميركية، بحسب "رويترز".
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ويسمح المستوى الثالث من القيادة الذاتية للسيارات، للسائقين بالقيام بأنشطة خلف عجلة القيادة، مثل مشاهدة الأفلام أو استخدام الهواتف الذكية، ولكن في ظروف محددة.

كما ستقترح الحكومة الأميركية، حظر السيارات التي تحتوي على وحدات اتصالات لاسلكية متقدمة طورتها الصين من السير على الطرق الأميركية.

وبموجب الاقتراح، سيتعيّن على شركات صناعة السيارات والموردين التحقق من أن أياً من برمجيات سياراتهم الذكية أو ذاتية القيادة المتقدمة لم يتم تطويرها بواسطة كيانات أجنبية مثيرة للشكوك، مثل الصين.
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