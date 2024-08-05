30
o
بيروت
32
o
طرابلس
30
o
صور
31
o
جبيل
30
o
صيدا
30
o
جونية
28
o
النبطية
31
o
زحلة
30
o
بعلبك
22
o
بشري
29
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
أميركا تتحرك لحظر التكنولوجيا الصينية في السيارات ذاتية القيادة
Lebanon 24
05-08-2024
|
08:49
A-
A+
photos
0
A+
A-
تستعد وزارة التجارة الأميركية، لتقديم مقترح لحظر استخدام البرمجيات الصينية في السيارات ذاتية القيادة والمركبات المتصلة بالإنترنت في الأسابيع المقبلة.
وتخطط إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لإصدار قانون مقترح من شأنها حظر استخدام البرمجيات الصينية في السيارات ذاتية القيادة بالولايات المتحدة، وخاصة التي تعمل بنظام ذاتي القيادة من المستوى الثالث وما فوقه، وهذا ما يعني أيضاً حظر اختبار هذه السيارات على الطرق الأميركية، بحسب "رويترز".
Advertisement
ويسمح المستوى الثالث من القيادة الذاتية للسيارات، للسائقين بالقيام بأنشطة خلف عجلة القيادة، مثل مشاهدة الأفلام أو استخدام الهواتف الذكية، ولكن في ظروف محددة.
كما ستقترح الحكومة الأميركية، حظر السيارات التي تحتوي على وحدات اتصالات لاسلكية متقدمة طورتها الصين من السير على الطرق الأميركية.
وبموجب الاقتراح، سيتعيّن على شركات صناعة السيارات والموردين التحقق من أن أياً من برمجيات سياراتهم الذكية أو ذاتية القيادة المتقدمة لم يتم تطويرها بواسطة كيانات أجنبية مثيرة للشكوك، مثل الصين.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد إطلالتها بالمايوه.. نادين الراسي في أحضان شاب وسيم هذه هويته (صورة)
Lebanon 24
بعد إطلالتها بالمايوه.. نادين الراسي في أحضان شاب وسيم هذه هويته (صورة)
04:21 | 2024-08-05
05/08/2024 04:21:38
Lebanon 24
Lebanon 24
إنفجاراتٌ قوية تسمع في بيروت والجنوب.. هذا ما فعلته طائرة إسرائيلية
Lebanon 24
إنفجاراتٌ قوية تسمع في بيروت والجنوب.. هذا ما فعلته طائرة إسرائيلية
04:47 | 2024-08-05
05/08/2024 04:47:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل اقترب حلّ "جبهة لبنان"؟ صحيفة إسرائيلية تُجيب
Lebanon 24
هل اقترب حلّ "جبهة لبنان"؟ صحيفة إسرائيلية تُجيب
16:00 | 2024-08-04
04/08/2024 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أسرار مثيرة عن السنوار.. خبراء إسرائيليون يكشفونها!
Lebanon 24
أسرار مثيرة عن السنوار.. خبراء إسرائيليون يكشفونها!
14:00 | 2024-08-04
04/08/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بفستان أبيض قصير.. مُذيعة الـ MTV تحتفل بوداع العزوبية تعرفوا إلى عريسها (صور)
Lebanon 24
بفستان أبيض قصير.. مُذيعة الـ MTV تحتفل بوداع العزوبية تعرفوا إلى عريسها (صور)
01:53 | 2024-08-05
05/08/2024 01:53:02
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
12:12 | 2024-08-05
تعطل منصات تداول إلكتروني أمام آلاف المستخدمين.. اليكم التفاصيل
07:00 | 2024-08-05
هذه تكنولوجيا إسرائيل العسكرية أمام إيران وأذرعها.. فلمن الغلبة؟
03:17 | 2024-08-05
5 طرق لاستخدام الذكاء الاصطناعي في إنشاء موقع إلكتروني.. تعرف إليها
23:00 | 2024-08-04
طرق لاستعادة هاتف آيفون المفقود
16:00 | 2024-08-04
كل ما تحتاج معرفته عن "آيفون 16" المُنتظر
14:00 | 2024-08-04
"ثريدز" تستقطب 200 مليون مستخدم
فيديو
دمر عشرات المنازل.. حريق غابات في كاليفورنيا يتسبب بعمليات إجلاء في 4 مقاطعات (فيديو)
Lebanon 24
دمر عشرات المنازل.. حريق غابات في كاليفورنيا يتسبب بعمليات إجلاء في 4 مقاطعات (فيديو)
03:57 | 2024-07-27
05/08/2024 19:27:15
Lebanon 24
Lebanon 24
بحضور حشدٍ من زعماء العالم.. إنطلاقة تاريخية لأولمبياد باريس 2024!
Lebanon 24
بحضور حشدٍ من زعماء العالم.. إنطلاقة تاريخية لأولمبياد باريس 2024!
13:27 | 2024-07-26
05/08/2024 19:27:15
Lebanon 24
Lebanon 24
شارك في حرب الخليج وزوجته ممثلة سابقة.. طيار هو الأبرز كنائب لكامالا هاريس
Lebanon 24
شارك في حرب الخليج وزوجته ممثلة سابقة.. طيار هو الأبرز كنائب لكامالا هاريس
03:41 | 2024-07-25
05/08/2024 19:27:15
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24