هاتف جديد من Galaxy بمواصفات ممتازة.. تعرفوا اليه

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تستعد سامسونغ لإطلاق هاتف Galaxy الجديد الذي حصل على مواصفات ممتازة وسيطرح بسعر منافس.يأتي هاتف Galaxy F14 4G الجديد بهيكل مصنوع من البلاستيك المتين أبعاده (166/78/9) ملم، وزنه 194 غ.وشاشته جاءت LCD، مقاس 6.7 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 90 هيرتز، ومعدل سطوعها 393 شمعة/م تقريبا.ويعمل الجهاز بنظام Android 14 مع واجهات One UI 6.1، ومعالج Qualcomm Snapdragon 680 4G، ومعالج رسوميات Adreno 610، وذواكر وصول عشوائي 4 غيغابايت، وذواكر داخلية 64 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.وكاميرته الأساسية جاءت ثلاثية العدسة بدقة (50+2+2) ميغابيكسل، فيها عدسة ماكرو وعدسة للتصوير العريض، أما كاميرته الأمامية فأتت بدقة 13 ميغابيكسل.ودعمته سامسونغ بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C 2.0، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 25 واط، وستطرحه في الأسواق العالمية بأسعار تبدأ من 100 يورو تقريبا. (روسيا اليوم)