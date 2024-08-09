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تكنولوجيا وعلوم
ثلاثية الأبعاد.. علماء يطورون طريقة جديدة لإنتاج مفاصل اصطناعية أخف وأقل تكلفة
Lebanon 24
09-08-2024
|
03:00
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طور علماء من جامعة كوروليوف في سمارا الروسية طريقة جديدة لإنتاج المفاصل الاصطناعية التي يدخل عنصر التيتانيوم في صناعتها.
وأوضح بيان صادر عن الخدمة الصحفية للجامعة :"تمكن علماء جامعتنا من تطوير طريقة جديدة تعتمد تقنيات الطباعة الثلاثية الأبعاد لإنتاج المفاصل الصناعية التي تصنع من التيتانيوم، وهذا سيجعل عمليات إنتاج المفاصل أسرع ويقلل تكاليف الإنتاج".
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وأردف المصدر:"الطريقة المبتكرة ستسرع عمليات إنتاج المفاصل الاصطناعية المعدنية بمعدل مرتين ونصف تقريبا، وستجعل وزن المفاصل أخف".
وستكون البنية الداخلية للمفاصل الجديدة التي سيتم إنتاجها بهذه الطريقة مسامية، وتحوي على خلايا مجوفة سداسية أبعادها 5/5 ملم.
وتوفر هذه البنية متانة للمفاصل، وتستخدم فيها مساحيق مواد تم إنتاجها في روسيا، وبفضل الطريقة الجديدة فإن تكلفة إنتاج المفاصل ستكون أقل بنسبة 45% من الطرق التقليدية وفقا للمصدر. (العربية)
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