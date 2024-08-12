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تكنولوجيا وعلوم

لتدريب وتشغيل الذكاء الاصطناعي.. علماء صينيون يطورون "رقاقة ضوئية"

Lebanon 24
12-08-2024 | 10:29
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كشف فريق من العلماء الصينيين، عن أول نظام تدريبي للذكاء الاصطناعي يعمل بالكامل باستخدام الضوء، في خطوة تُمثّل نقلة نوعية في مجال "الحوسبة الضوئية".

وتعزز رقاقة "تاي تشي-2" Taichi-II بشكل كبير، كفاءة وأداء عملية تدريب وإعداد نماذج الذكاء الاصطناعي، وفق صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست".
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وتُعد الرقاقة الجديدة تحسيناً كبيراً عن نسختها السابقة، فشريحة "تاي تشي-2"، هي الشريحة الأولى من نوعها في العالم لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، باستخدام الضوء بشكل كامل، دون دخول الحواسيب الإلكترونية في أي مرحلة من مراحل التدريب، مما سيوفر حجم الطاقة المستهلك من جانب الشرائح المتوفرة في الأسواق، بما في ذلك الجيل السابق من "تاي-تشي".

وأشار الباحثون في نيسان الماضي، إلى أن الشريحة الأصلية "تاي تشي" تجاوزت شريحة معالج الرسوميات H100 من "إنفيديا" في ترشيد استهلاك الطاقة بأكثر من ألف مرة، ولكن مع الجيل الثاني من الشريحة فإن الطاقة المستهلكة ستنخفض لأدنى مستوياتها، ولكن فريق الباحثين لم يكشف بشكل واضح عن معدل الترشيد.

وأوضح الفريق، حسبما نقلت الصحيفة الصينية، أن هذا التطوير يُعتبر خطوة مهمة نحو تطبيقات الحوسبة الضوئية على نطاق واسع، خاصة في ظل القيود الأميركية المفروضة على وصول الصين إلى وحدات معالجة الرسوميات المتقدمة من "إنفيديا" وغيرها من الشركات الأميركية.

والحوسبة الضوئية، هي تقنية إجراء العمليات الحسابية باستخدام جزيئات الضوء، كبديل للتيار الكهربائي، ولكن على عكس آلية عمل التيار الكهربائي، فإن الأشعة المرئية والأشعة تحت الحمراء تتدفق عبر بعضها البعض دون تفاعل.

والنقطة الرئيسية التي تميز الحوسبة الضوئية، مقابل نظيرتها الكهربائية هي التدفق الآلي للبيانات، فعلى سبيل المثال تلجأ الحوسبة الضوئية للاستعانة بتقنية الفوتونات، وبالتالي تضمن نتائج أسرع وأكثر كفاءة، وبالتالي تصبح قادرة على إجراء مليارات العمليات الحسابية كل ثانية.
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