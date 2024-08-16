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تكنولوجيا وعلوم

أساليب جديدة للاحتيال على الناس.. تحذير من تقنيات "التزييف العميق"

Lebanon 24
16-08-2024 | 01:51
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حذّر خبير أمن المعلومات الروسي بافل ميزينوف من أساليب جديدة تعتمد تقنيات "التزييف العميق" للاحتيال على الناس.

وقال الخبير:"في الفترة الأخيرة بدأ المحتالون باستخدام فيديوهات التزييف العميق على نطاق واسع للاحتيال على الناس. يقوم المهاجمون في أغلب الأحيان باختراق حساب شخص ما على مواقع التواصل الاجتماعي، ويحصلون من صفحته على صور ومقاطع فيديو وتسجيلات صوتية له، وباستخدام هذه البيانات ينشؤون مقاطع فيديو مزيفة لاستغلالها في ابتزاز الأشخاص المقربين منه للحصول على المال".
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وأضاف:"بعد صنع المقطع المزور يقوم المحتالون بإرساله إلى أصدقاء الشخص وعائلته، ويزعمون أن الشخص تعرض لحادث أو مشكلة ما، ويطلبون منهم تحويل المال لحساب معين لمساعدته"، مشددا على ضرورة توخي الحذر والحيطة عند تلقي رسالة أو مكالمة هاتفية من شخص ما يطلب فيها مساعدة مالية، وطرح أسئلة شخصية على المتصل للتأكد من هويته، وفي حال تلقينا رسائل لتحويل مبلغ ما لمساعدة شخص نعرفه يجب التواصل مع هذا الشخص والتأكد من حاجته للمال.

وكان الخبير التقني الروسي، دميتري كريوكوف قد حذّر أيضا من الانتشار الواسع للفيديوهات المزيفة على الإنترنت، والتي تم إنشاؤها عبر تقنيات التزييف العميق، وأشار إلى أن وسائل الكشف عن التزييف العميق ما تزال في بداياتها حاليا، وغير فعالة بما فيه الكفاية، لذا من الضروري تدريب الكوادر المختصة وتطوير قدرات خبراء أمن المعلومات.
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