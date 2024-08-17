قريبا.. ستشحنون هاتفكم في أقل من 5 دقائق! (فيديو)

Advertisement

كشفت شركة ريلمي عن شاحنها الجديد SuperSonic بقوة 320 وات، والذي يسمح بشحن بطارية الهاتف 100% خلال أقل من 5 دقائق متفوقة على أكبر منافسيها.وأوضحت الشركة أن هذه التقنية تتيح شحن الهواتف بسرعة فائقة، إذ إن قوة الشحن تصل إلى 7 مرات أكثر مما تقدمه جوجل مع هاتفها الجديد، بيكسل 9، والذي يأتي بسرعة شحن 45 وات مع رأس الشاحن المخصصة للشحن السريع، مؤكدة أن تقنية الشحن فائق السرعة تتيح شحن الهاتف بالكامل في غضون 4 دقائق و30 ثانية فقط، كما يمكنها شحن الهاتف بنسبة تزيد عن 50% في أقل من دقيقتين.وتقول الشركة إنه على الرغم من زيادة القوة، سيظل حجم الشاحن مماثلاً لحجم شاحنها السابق بقوة 240 وات، ومن المتوقع أن تكون هذه التقنية مخصصة في الغالب لهواتف Realme فقط، وسط آمال بأن تحذو شركات الهواتف الأخرى حذوها؛ وتقدم تكنولوجيا مشابهة في أجهزتها.ومع هذه القوة الكبيرة في الشحن، أصبح لدى المستخدمين مخاوف بشأن مدى سلامة استخدام مثل تلك التقنية لشحن بطاريات هواتفهم الذكية. لذلك، عالجت ريلمي هذا الأمر من خلال ما تسميه محول الجهد الكهربائي AirGap الأول في الصناعة، الذي يضمن عزل الجهد العالي عن البطارية في حالة حدوث أي خلل خلال عملية الشحن.وأوضحت الشركة أن المحول أصغر من رأس الإصبع، ويعمل على خفض الجهد إلى 20 فولت لحماية البطارية، ويساهم في الحفاظ على "كفاءة تحويل استثنائية وإدارة حرارية متطورة"، مما يتيح لشاحن SuperSonic تحقيق كفاءة طاقة تصل إلى حوالي 98%.وكشفت ريلمي أيضاً عن بطارية قابلة للطي بسعة 4420 مللي أمبير في الساعة، والتي تحتوي على أربع خلايا، لا يتجاوز سمك كل منها 3 ملليمترات، مما يوفر زيادة بنسبة 10% في السعة مقارنةً بالتصميمات التقليدية.يذكر أن الشركة الصينية كانت قد قدمت العام الماضي تقنية شحن فائقة السرعة على متن هاتفها GT Neo 5، بقوة شحن 240 وات، والتي تسمح بشحن بطارية الهاتف من 0 حتى 100% خلال 10 دقائق فقط.(الشرق)