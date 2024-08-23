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تكنولوجيا وعلوم

إنتاج أول "خلية شمسية" مرنة في العالم

Lebanon 24
23-08-2024 | 00:37
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تمكن فريق من الباحثين من إنتاج أول "خلية شمسية" مرنة في العالم، بدرجة من الرقة تسمح بطلائها على أشياء أخرى لاستخدامها كمصدر محمول للطاقة.

وصمم الباحثون خلايا شمسية أرق بمقدار 150 مرة من الألواح القائمة على السيليكون المتاحة، دون الاستغناء عن أي من قدراتها على توليد الطاقة.
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ويبلغ سمك المادة الناتجة أكثر من ميكرون واحد.

وفي الدراسة، صنع باحثو جامعة أكسفورد مادة ضوئية جديدة قادرة على تحويل ضوء الشمس إلى طاقة من هياكل "بيروفسكايت"، وهي نسخ اصطناعية من أكسيد التيتانيوم الكالسيوم الطبيعي والتي يمكن تصنيعها بثمن بخس نسبيا في المختبرات أو المصانع. 

وينتج "بيروفسكايت" شحنة كهربائية في وجود ضوء الشمس، مثل السيليكون. (روسيا اليوم)

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