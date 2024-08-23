Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

آبل ستكشف عن هاتفها الجديد في هذا الموعد

Lebanon 24
23-08-2024 | 21:01
A-
A+
Doc-P-1238159-638600691795115296.JPG
Doc-P-1238159-638600691795115296.JPG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تنوي شركة آبل الكشف عن أحدث هواتفها وساعاتها، في العاشر من أيلول المقبل، وفقا لما ذكرت وكالة بلومبيرغ، نقلا عن مصادر مطّلعة.

وستكون المناسبة، وفق بلومبيرغ، فرصة للشركة لرفع الستار عن هواتف آيفون المنتظرة وهي آيفون 16 وآيفون 16 برو، على أن يتم طرحها للبيع بداية من 20 أيلول.
Advertisement

وفي المناسبة ذاتها، ستكشف آبل عن ساعاتها الجديدة بالإضافة إلى سماعات "AirPods" الأحدث، بحسب بلومبيرغ.

ورفض ممثل آبل في كوبرتينو، كاليفورنيا، طلب بلومبيرغ التعليق على هذا الموضوع، بحسب الوكالة التي تحدثت عن تاريخ 10 أيلول بعد سلسلة من التكهنات حوله.

ويعد هذا الإطلاق مهما لآبل، التي شهدت تراجعا في مبيعات الهواتف الذكية والأجهزة القابلة للارتداء في الأشهر الأخيرة.

ومن المتوقع أن تسجل الإيرادات بعض الأرباح في الربع الحالي مع إطلاق عمليات بيع آيفون 16 في 20 أيلول.

وبالنسبة للربع التالي، الذي يتزامن مع موسم العطلات، يتوقع المحللون أن تصل الإيرادات إلى 128.4 مليار دولار، بزيادة 7 في المئة.

وستحتوي أجهزة آيفون 16 على شاشات أكبر في طرازاتها برو، وميزات كاميرا جديدة، مثل زر مخصص لالتقاط الصور.

ومع ذلك، فإن الهواتف لن تكون مختلفة بشكل كبير عن طرازات العام الماضي.

أما بالنسبة للأجهزة القابلة للارتداء، فمن المتوقع أن تحصل على تغييرات أكبر، حيث ستكون ساعات "Apple Watch Series 10" أنحف مع شاشات أكبر، وسيتم تحديث مجموعة سماعات "AirPods" مع تقديم نماذج جديدة.

وستحصل سماعات "AirPods" من الفئة المتوسطة لأول مرة على ميزة إلغاء الضوضاء، وسيتم تحديث النموذج الأساسي لأول مرة منذ عام 2019.

تخطط آبل أيضا للانتقال إلى معالجات "M4" لأجهزة "Mac" في وقت لاحق من هذا العام.

وظهرت أربعة نماذج جديدة من أجهزة "Mac" في سجلات اختبار المطورين. وتشير هذه النماذج إلى إصدارات بمواصفات مختلفة من معالج "M4"، مع وجود معالجات تتضمن 10 أو 8 أنوية.

ومن المتوقع أن يتم إطلاق "Mac mini" أصغر، وأجهزة "MacBook Pro" جديدة، وتحديثات لأجهزة "iMac" مع معالجات "M4" لاحقا هذا العام.(الحرة)

Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
06:32 | 2024-08-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2024-08-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:44 | 2024-08-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:42 | 2024-08-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:25 | 2024-08-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
23:00 | 2024-08-23
16:32 | 2024-08-23
16:19 | 2024-08-23
05:57 | 2024-08-23
04:12 | 2024-08-23
03:11 | 2024-08-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24