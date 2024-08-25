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تكنولوجيا وعلوم

في هذا التاريخ... "آبل" تزيح الستار عن جهازها الجديد

Lebanon 24
25-08-2024 | 16:00
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تكشف شركة "آبل" عن منتجات جديدة في 10 أيلول، مع طرح الهواتف المعلن عنها للبيع في الـ20 من الشهر نفسه، وفقاً لتقرير من مارك غورمان من "بلومبرغ".


ويقال إنّ هذه التشكيلة ستشمل "آيفون 16"، بشاشات أكبر في طرازات Pro وزرّ جديد لالتقاط الصور فقط. يجب أن تدعم الهواتف أيضاً "آبل إنتليجنس"، وهي مجموعة ميزات الذكاء الاصطناعيّ التي أعلنت عنها الشركة في وقت سابق من هذا العام.
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يمكن أن يشمل الحدث أيضاً إعلانات عن "آبل ووتش سيريز ١٠" (Apple Watch Series 10)، والتي ستكون أرقّ من الطرز السابقة، بشاشة أكبر، بالإضافة إلى AirPods الجديدة، مع ميزة عزل الضوضاء في المزيد من الطرز.

في حين لم يتمّ إرسال الدعوات لحدث 10 أيلول بعد، فإنّ التوقيت سيكون متّسقاً مع الأحداث الصحافية لشركة "آبل" في السنوات الأخيرة.

أفاد غورمان أيضاً أنّ شركة "آبل" تخطّط لتحديث أجهزة "ماك" الخاصّة بها بمعالجات M4، ولكن ربما لن يتمّ الإعلان عن أجهزة Mac الجديدة حتّى وقت لاحق من الخريف. (24.ae)
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