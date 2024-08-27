الكشف عن حالة ثاني مريض تلقى شريحة ماسك الدماغية

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حققت شركة إيلون ماسك Neuralink إنجازا مهما، حيث كشفت أن ثاني مريض مصاب بالشلل تلقى شريحة الدماغ الخاصة بها يستخدمها الآن بنجاح للعب لعبة الفيديو Counter-Strike 2.وعانى المريض، المعروف باسم أليكس، من إصابة في الحبل الشوكي أدت إلى فقدانه السيطرة على أطرافه وجعلته يعاني من الشلل الرباعي.وفي الشهر الماضي، خضع أليكس لعملية جراحية لتلقي الشريحة الدماغية، وهو الآن قادر على استخدام برنامج تصميم ثلاثي الأبعاد وتمكن من لعب الفيديو الشهيرة Counter-Strike 2 باستخدام عقله فقط.وقال إنه "معجب للغاية" بالزرعة التي تمنحه التحكم في جهاز كمبيوتر خارجي بقوة الدماغ.وأصدرت شركة ماسك تحديثا لتقدم النتائج قائلة إن أليكس الذي فقد السيطرة على أطرافه بعد إصابة في الحبل الشوكي، تلقى الشريحة الشهر الماضي وكان تعافيه "سلسا".وكان أول شخص يتلقى الشريحة هو نولاند أربو الذي أجريت له عملية زرع في كانون الثاني. وعلى الرغم من أن الجراحة بدت ناجحة، إلا أن 85% من الأقطاب الكهربائية القائمة على الخيوط المرفقة بدماغه أصبحت مشوهة، ما أضعف من القدرة الكاملة للرقاقة على قراءة الإشارات العصبية.وعلى الرغم من أن أربو ما يزال قادرا على استخدام الشريحة المزروعة بشكل فعال، إلا أن شركة Neuralink أرادت تجنب تكرار الأمر مع أليكس وقامت بتطوير العديد من الإجراءات التي تتضمن تقليل فرصة تكوّن جيب هوائي أثناء الجراحة ووضع الشريحة المزروعة بشكل أعمق في أنسجة الدماغ.وقبل الجراحة، كان أليكس يستخدم تقنية مساعدة تسمى Quadstick والتي سمحت له بإدخال أوامر الكمبيوتر باستخدام شفتيه وأنفاسه.ولكن نظرا لأن Quadstick بها عصا تحكم واحدة فقط، لم يتمكن أليكس من التحرك والنظر حوله في نفس الوقت عند لعب الألعاب. وقد تغير كل هذا مع شريحة الدماغ من Nueralink.