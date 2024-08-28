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تكنولوجيا وعلوم

هاتف باربي الجديد يقاطع مواقع التواصل

Lebanon 24
28-08-2024 | 02:21
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قالت شركة إتش.إم.دي جلوبال المصنعة للهواتف التي تحمل علامة نوكيا إنها تعاونت مع شركة صناعة الألعاب ماتيل لإطلاق هاتف إتش.إم.دي باربي، وهو هاتف وردي اللون وصغير الحجم قابل للطي بتصميم كلاسيكي وبه القليل من خصائص الهواتف الذكية.
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ومن المقرر إتاحة الهاتف اعتبارا من يوم الأربعاء بسعر 131.24 دولار.
 
ويسمح الجهاز للمستخدمين بإجراء مكالمات وإرسال رسائل نصية، لكنه لا يتيح الوصول إلى تطبيقات التواصل الاجتماعي.

وتشير تقديرات شركة الأبحاث سي.سي.إس إنسايتس إلى أن إتش.إم.دي قد تبيع أكثر من 400 ألف هاتف باربي في بريطانيا، من خلال شركتي فودافون وأرجوس. (العربية) 
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