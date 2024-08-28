بـسعر مُغرٍ ولون وردي.. هاتف "باربي" يتوفر في الأسواق

أعلنت شركة "إتش.إم.دي جلوبال"، المصنعة للهواتف المحمولة تحت علامة نوكيا، عن تعاونها مع شركة ماتيل في إطلاق هاتف جديد يحمل اسم "إتش.إم.دي باربي".



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سيصبح الهاتف متاحاً في الأسواق اعتباراً من يوم الأربعاء بسعر 99 جنيهاً إسترلينياً (131.24 دولار أمريكي). يتميز هذا الهاتف بلونه الوردي وتصميمه الكلاسيكي القابل للطي، وهو صغير الحجم ويحتوي على مجموعة محدودة من خصائص الهواتف الذكية.سيصبح الهاتف متاحاً في الأسواق اعتباراً من يوم الأربعاء بسعر 99 جنيهاً إسترلينياً (131.24 دولار أمريكي).

ويتيح الجهاز للمستخدمين إجراء المكالمات وإرسال الرسائل النصية فقط، دون إمكانية الوصول إلى تطبيقات التواصل الاجتماعي.



تزامن إطلاق الهاتف مع احتفالات دمية باربي بمرور 65 عاماً على ظهورها، ويأتي بعد النجاح الباهر الذي حققه فيلم "باربي" العام الماضي، الذي قامت ببطولته مارجوت روبي وحقق إيرادات بلغت 1.4 مليار دولار عالمياً.



تتوقع شركة الأبحاث سي.سي.إس إنسايتس أن تحقق إتش.إم.دي جلوبال مبيعات تتجاوز 400 ألف وحدة من هاتف باربي في المملكة المتحدة، من خلال شركتي فودافون وأرجوس.



تجدر الإشارة إلى أن إتش.إم.دي جلوبال، المدعومة من غوغل وكوالكوم، قد قدمت سابقاً عدداً من الهواتف الكلاسيكية التي تتميز بخصائص محدودة من الهواتف الذكية، بما في ذلك إعادة إصدار هواتف نوكيا الكلاسيكية مثل 3210 و3310. (العربية)