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تكنولوجيا وعلوم

الذكاء الاصطناعي يعيد آلان ديلون للحياة عبر عملية احتيال هذه تفاصيلها

Lebanon 24
29-08-2024 | 14:00
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استخدمت عملية احتيال صورة الممثل آلان ديلون الذي توفي في 18 آب، لاستقطاب مستخدمي الإنترنت إلى كازينو إلكتروني.

وتم تصفح عملية الاحتيال أكثر من مليوني مرة على شبكات التواصل الاجتماعي.

وفي مقطع فيديو نُشر عبر حساب في منصة "إكس" يحارب عمليات الاحتيال عبر الإنترنت، تم انتحال هوية الممثل باستخدام صوته وصورته.
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ويقول صوت مفبرك للممثل، في مقطع الفيديو: "إذا كنت تشاهد هذا الفيديو، فأنا مُتّ أصلاً، وسأعطيك 100 ألف يورو إذا لم تتمكن من الفوز في الكازينو الخاص بي عبر الإنترنت".
وأشار صحافيون، أمس، إلى أن هذا الإعلان الكاذب تم تعطيله، لكن لا تزال هناك مقاطع فيديو أخرى للممثل تعيد توجيه مستخدمي الإنترنت إلى الكازينو.
وأكدت شركة ميتا أن مقطع الفيديو مخالف لقواعد المنصة بعدم نشر إعلانات تتضمّن صوراً لشخصيات عامة بطريقة مضللة، من أجل محاولة الاحتيال على متصفحي الإنترنت.
وأوضحت ميتا أنها أنشأت نماذج تهدف تحديداً إلى رصد أي محتوى يلقى انتشاراً بفضل استخدامه صور مشاهير، للتصدي بشكل أفضل لمحتويات مماثلة.
وتغذّي ظاهرة "التزييف العميق" أي المحتوى المزيّف باستخدام الذكاء الاصطناعي الذي ينتشر عبر الإنترنت، موجة من المعلومات المضللة تشمل عدداً كبيراً من الشخصيات، بينهم مثلاً المغنية تايلور سويفت، وتثير القلق قبل الاستحقاقات الانتخابية كالانتخابات الرئاسية الأمريكية.
وفي نهاية حزيران واجه إيلون ماسك وابلاً من الانتقادات بعد نشره محتوى يتضمّن "تزييفاً عميقاً" في صفحته التي يتابعها 192 مليون مستخدم عبر منصة إكس.
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