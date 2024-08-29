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ونقلت "بلومبرغ" عن مصادر لم تسمها، أن الشركة الفنلندية كانت تجري مناقشات مع شركات استشارات حول الخيارات المحتملة لأعمال شبكات الهاتف المحمول الخاصة بها، والتي تكافح لسنوات للتنافس مع منافسين أكبر مثل شركة هواوي تكنولوجيز. وقال الأشخاص إن نوكيا نظرت في عدد من السيناريوهات المختلفة، من بيع بعض أو كل القسم، إلى فصله أو الاندماج مع منافس، وفقاً لما اطلعت عليه "العربية Business".



ولا تزال المداولات في مرحلة مبكرة، ولا يوجد يقين من أن نوكيا ستقرر متابعة أي معاملة. وقال الأشخاص، الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأن المعلومات خاصة، إن الوحدة بأكملها يمكن تقييمها بنحو 10 مليارات دولار. أفادت وكالة "بلومبرغ" أن أصول شبكات الهاتف المحمول لشركة نوكيا تجتذب اهتماماً أولياً من الخاطبين بما في ذلك شركة سامسونغ للإلكترونيات وسط ضغوط متزايدة لإيجاد نمو جديد في قطاع معدات الاتصالات المتعثر.ونقلت "بلومبرغ" عن مصادر لم تسمها، أن الشركة الفنلندية كانت تجري مناقشات مع شركات استشارات حول الخيارات المحتملة لأعمال شبكات الهاتف المحمول الخاصة بها، والتي تكافح لسنوات للتنافس مع منافسين أكبر مثل شركة هواوي تكنولوجيز. وقال الأشخاص إن نوكيا نظرت في عدد من السيناريوهات المختلفة، من بيع بعض أو كل القسم، إلى فصله أو الاندماج مع منافس، وفقاً لما اطلعت عليه "العربية Business".ولا تزال المداولات في مرحلة مبكرة، ولا يوجد يقين من أن نوكيا ستقرر متابعة أي معاملة. وقال الأشخاص، الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأن المعلومات خاصة، إن الوحدة بأكملها يمكن تقييمها بنحو 10 مليارات دولار.

وقال الأشخاص إن سامسونغ أعربت عن اهتمامها الأولي بشراء بعض أصول نوكيا حيث تسعى إلى اكتساب الحجم في شبكات الوصول اللاسلكي التي تربط الهواتف المحمولة بالبنية التحتية للاتصالات. وقال الأشخاص إن أي عمليات سحب محتملة قد تجذب أيضاً اهتماماً من منافسين آخرين.



ارتفعت أسهم نوكيا بنسبة 24% في تداول هلسنكي هذا العام، مما منح الشركة قيمة سوقية تبلغ حوالي 23.5 مليار دولار.



حاول الرئيس التنفيذي بيكا لوندمارك تحويل نوكيا منذ توليه زمام الأمور قبل 4 سنوات. في حين بدأت عمليات طرح الجيل الخامس قوية، بدأ الطلب من مشغلي الاتصالات في الانخفاض، وتبحث الشركة عن أعمال جديدة لا تعتمد بشكل كبير على بناء شبكات شركات الاتصالات.



وقال متحدث باسم نوكيا إنها ملتزمة بنجاح أعمال شبكات الهاتف المحمول، والتي قالت إنها "استراتيجية للغاية" للشركة.



وأضاف المتحدث: "لقد أحرزت الشركة تقدماً كبيراً هذا العام سواء في تحديد حجم قاعدة التكلفة الخاصة بها مع حماية خريطة طريق منتجاتنا والفوز بصفقات جديدة مع عملاء جدد وزيادة الحصة مع العملاء الحاليين". "تركز نوكيا على ضمان وضع شبكات الهاتف المحمول لخدمة عملائها من خلال بناء أفضل الشبكات أداءً والاستثمار في محفظتها وخلق قيمة لمساهمي نوكيا".



يوفر قسم شبكات الهاتف المحمول في نوكيا محطات أساسية وتكنولوجيا راديو وخوادم لمشغلي الشبكات اللاسلكية في جميع أنحاء العالم. وقد ساهم بنحو 44% من إجمالي إيرادات نوكيا العام الماضي، مما يجعله أكبر قطاع في الشركة، وفقاً للبيانات التي جمعتها بلومبرغ. لكن الأعمال تعاني حيث تأخرت شركات الهاتف، وخاصة في أوروبا، في ترقيات الشبكة المكلفة.



لقد باعت نوكيا، التي كانت ذات يوم المورد الرائد للهواتف المحمولة في العالم، تلك الأعمال في النهاية بعد خسارة حصتها في السوق لصالح شركتي أبل، وسامسونغ وقد ركزت منذ ذلك الحين على صنع المعدات لشبكات الاتصالات، بما في ذلك المعدات التي تحمل الإشارات للأجهزة المحمولة.



أصبحت الحكومات الغربية قلقة بشكل متزايد بشأن هيمنة هواوي في قطاع معدات الاتصالات ونقص المنافسين الأقوياء. حذرت واشنطن من أن بكين قد تستخدم شبكات الشركة الصينية لجمع المعلومات الاستخباراتية، حيث نشرت الشركة معداتها بنجاح في جميع أنحاء العالم.



إن الجمع بين أعمال شبكات الهاتف المحمول لشركة نوكيا ومنافس لها قد يخلق أعمالاً أقوى قادرة على المنافسة بشكل أفضل في التقنيات الجديدة. لقد أصيب مشغلو الاتصالات بالإحباط بسبب اختيارهم المحدود بين مزودي المعدات. تشتهر شركة سامسونغ التي يقع مقرها في كوريا الجنوبية بهواتفها الذكية وشرائح الذاكرة، وهي أيضاً منافس في معدات الاتصالات، لكنها تفتقر إلى الحجم للتنافس في هذا العمل مع هواوي وإريكسون إيه بي.



لقد تضررت نوكيا بشكل خاص العام الماضي عندما أعلنت شركة AT&T Inc. الأميركية أنها ستختار شركة إريكسون السويدية كمورد وحيد لمعدات Open RAN المحمولة في صفقة بقيمة 14 مليار دولار. بينما تعمل نوكيا على تنويع قاعدة عملائها والتركيز على مجالات جديدة للنمو.



قال لوندمارك في مقابلة أجريت في يوليو مع "CNBC": "نحن الشركة الوحيدة في العالم خارج الصين القادرة على توفير جميع الأجزاء الرئيسية للبنية التحتية للشبكة المطلوبة: برنامج الشبكة الأساسية، وشبكة النقل، وجميع الاتصالات الضوئية، ثم شبكات النطاق العريض الثابتة وشبكات الوصول المحمولة. لا يوجد أحد آخر".



وتشهد الشركة نمواً في قسم الشبكات الثابتة، الذي يبيع المعدات اللازمة لدعم تقنيات الألياف الضوئية والكابلات. ووافقت نوكيا في يونيو على الاستحواذ على شركة إنفينيرا التي يقع مقرها في الولايات المتحدة مقابل 2.3 مليار دولار، وهو ما يمثل رهاناً كبيراً على طفرة الذكاء الاصطناعي.