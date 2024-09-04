إنستغرام تُحدث ثورة في القصص.. التعليقات تصبح مرئية للجميع!

أعلن تطبيق إنستغرام، يوم الثلاثاء، عن إطلاق ميزة جديدة تتيح للمستخدمين عرض التعليقات على قصصهم بدلاً من تلقيها كرسائل خاصة.



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الميزة الجديدة تجعل التعليقات مرئية فقط للمستخدمين الذين يتابعون منشئ القصة، وتتيح للأفراد التحكم في نشر التعليقات عبر خيار يمكن تفعيله أو تعطيله. تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز التفاعل وزيادة تجربة المستخدم، حيث سيتمكن الأفراد من رؤية التعليقات مباشرة على القصص بدلاً من تلقيها بشكل خاص.الميزة الجديدة تجعل التعليقات مرئية فقط للمستخدمين الذين يتابعون منشئ القصة، وتتيح للأفراد التحكم في نشر التعليقات عبر خيار يمكن تفعيله أو تعطيله.

ووفقاً لشركة إنستغرام، فإن الهدف من هذه الأداة هو تعزيز مشاركة المستخدمين وخلق تجارب مجتمعية أكثر تفاعلاً.

تأتي هذه الخطوة في ظل تزايد تواصل المستخدمين عبر الرسائل المباشرة والمجموعات المغلقة، بعيداً عن التفاعل مع الإعلانات.



في السابق، كان الرد على "القصص" يتم عبر رسالة خاصة تُرسل فقط إلى الشخص الذي نشر المحتوى.

أما الآن، فإن إضافة خاصية التعليقات توفّر وسيلة أكثر علنية للتفاعل مع القصص. ومع ذلك، فإن القدرة على التعليق ستكون محدودة؛ حيث سيتمكن فقط الأشخاص الذين يتابعون الناشر والذين يتابعهم الناشر بدورهم من ترك تعليق.

وقد أوضحت إنستغرام كيفية عمل معظم هذه الخاصية في مقطع فيديو توضيحي.



كما هو الحال مع القصص، فإن التعليقات ستكون مؤقتة وستستمر لمدة تصل إلى 24 ساعة.

وقالت المتحدثة باسم إنستغرام، إيميلي نورفولك، إن المستخدمين سيكون لديهم خيار تشغيل أو إيقاف التعليقات على أي قصة يشاركونها.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت التعليقات ستُحفظ بعد انتهاء مدة القصة، حيث طلبت إنستغرام توضيحاً إضافياً بشأن ذلك.



تأتي هذه الميزة في إطار التحديثات المستمرة التي أضافتها إنستغرام إلى منصات مثل Reels وStories، مما يعكس اهتمام الشركة بجعل هذه المنصات أماكن رئيسية لتفاعل المستخدمين مع أصدقائهم، وليس مجرد محتوى يُمرر عليه بشكل عابر.



وأوضح آدم موسيري، رئيس إنستغرام، في بودكاست حديث، أن المراهقين يقضون وقتاً أطول في الرسائل المباشرة مقارنةً بالقصص، وفي القصص مقارنةً بالتغذية الإخبارية. وقد أطلقت إنستغرام الأداة الجديدة لتعزيز تفاعل المستخدمين مع القصص.



في حين أعرب بعض المؤثرين عن حماسهم للخاصية الجديدة، معتبرين أنها قد تزيد من المحادثات العامة وتجعل القصص تبدو كأنها بث مباشر، هناك مشاعر مختلطة بين المستخدمين.

فعلى سبيل المثال، عبرت المؤثرة أريانا ناثاني عن حماسها قائلةً إن الميزة قد تبقي الناس في موجز القصص لفترة أطول، بينما أعربت المؤثرة أنوشكا بوروهيت عن سعادتها بالتغيير الذي يشجع على النقاشات العامة.

من ناحية أخرى، يعبر بعض المستخدمين على وسائل التواصل الاجتماعي عن تحفظاتهم بشأن الميزة الجديدة، مما يثير تساؤلات حول تأثيرها الفعلي على تجربة المستخدمين.