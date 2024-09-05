Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

"يوتيوب" تطلق أدوات جديدة للرقابة الأبوية وتعزيز السلامة النفسية للمراهقين

Lebanon 24
05-09-2024 | 16:05
A-
A+





Doc-P-1243287-638611683109971732.jpeg
Doc-P-1243287-638611683109971732.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت منصة "يوتيوب" عن إطلاق مجموعة جديدة من أدوات الرقابة الأبوية ووسائل التوعية التي تهدف إلى تعزيز الصحة والسلامة النفسية للمراهقين.
 
وذكرت المنصة في بيان رسمي أنها تسعى لتحقيق توازن بين إشراف أولياء الأمور على استخدام صغار السن للمنصة والحفاظ على شعورهم بالاستقلالية والخصوصية.
Advertisement


ستتوفر الأدوات الجديدة للمستخدمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالإضافة إلى توافرها عالميًا.
 
تقدم "يوتيوب" عبر التحديث تجربة إشرافية متطورة تتيح لأولياء الأمور والمراهقين ربط حساباتهم للحصول على بيانات وإشعارات مشتركة بشأن استخدام المراهقين للمنصة.
 
سيتم إجراء عملية الربط عبر "مركز العائلة Family Center" الجديد، الذي يتيح للوالدين متابعة نشاط أبنائهم على قنواتهم، بما في ذلك عدد الفيديوهات المرفوعة، وأرقام المشتركين في القنوات، وأعداد التعليقات، وسجل المشاهدة.

في تصريح لـ"الشرق"، أوضح جارث جراهام، مدير قطاع الصحة العامة والرعاية الصحية في "يوتيوب"، أن عملية الربط تتطلب موافقة الطرفين، مما يضمن الحفاظ على خصوصية المراهقين واستقلاليتهم، مع منح أولياء الأمور نظرة إشرافية على استخدامهم للمنصة.
 
كما سيقوم مركز العائلة بإرسال إشعارات بالبريد الإلكتروني إلى المراهقين وأولياء الأمور تتعلق بالأحداث المهمة مثل تحميل فيديو جديد أو بدء بث مباشر، مما يوفر فرصة لتقديم النصائح حول إنشاء محتوى مسؤول.


تتضمن الأدوات الجديدة أيضًا استراتيجيات للحد من اقتراح الفيديوهات المتعلقة بموضوعات شائكة قد تؤثر على سلامة المراهقين النفسية، مثل معايير الجمال واللياقة البدنية أو العدوان الاجتماعي.
 
سيعتمد "يوتيوب" على تقنيات تعليم الآلة لتحليل واكتشاف الفيديوهات التي قد تكون ضارة عند تعرض المراهقين لها بشكل متكرر.

وأشار جراهام إلى أن هذا التوجه نابع من إرشادات لجنة استشارية متخصصة بشؤون العائلة والمراهقين داخل "يوتيوب"، والتي أكدت أن صغار السن يتأثرون بشكل أكبر بتلك النوعية من المحتوى مقارنة بالكبار.
 
ستواصل المنصة أيضًا تطبيق إرشاداتها المجتمعية لإزالة المحتوى الذي ينتهك سياساتها، بما في ذلك ما يتعلق بسلامة الأطفال واضطرابات الأكل والتحرش الجنسي.

كشفت "فاينانشيال تايمز" في أغسطس الماضي عن نصائح قدمها ممثلو جوجل للمعلنين بشأن استهداف المراهقين بالإعلانات بطريقة تتجاوز سياسات الشركة.
 
وفي تعليقه على الأمر، أكد جراهام أن "يوتيوب" تمنع توجيه الإعلانات للمستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا، وأن جوجل تتخذ إجراءات إضافية للتأكد من عدم تجاوز ممثلي المبيعات لهذه السياسات.

كما نصح جراهام أولياء الأمور باستخدام خدمة "YouTube Kids" لضمان تجربة مشاهدة آمنة ومناسبة لأطفالهم، مشيرًا إلى أن منصة "يوتيوب" العامة ليست مصممة لاستخدام الأطفال وصغار السن.
 
وأضاف أن الإعدادات الأبوية على حسابات جوجل تتيح تخصيص تجربة المشاهدة للمراهقين، لكن "YouTube Kids" توفر أدوات تحكم أفضل لتحقيق تجربة مشاهدة ملائمة.

بهذه الخطوات، تؤكد "يوتيوب" التزامها بتعزيز الأمان الرقمي والتفاعل الإيجابي على منصتها، مع مراعاة احتياجات المراهقين والحفاظ على سلامتهم النفسية. (الشرق) 
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:30 | 2024-09-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:14 | 2024-09-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:50 | 2024-09-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:20 | 2024-09-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:34 | 2024-09-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
14:30 | 2024-09-05
11:36 | 2024-09-05
08:00 | 2024-09-05
05:40 | 2024-09-05
02:32 | 2024-09-05
02:30 | 2024-09-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24