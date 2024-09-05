"يوتيوب" تطلق أدوات جديدة للرقابة الأبوية وتعزيز السلامة النفسية للمراهقين

أعلنت منصة "يوتيوب" عن إطلاق مجموعة جديدة من أدوات الرقابة الأبوية ووسائل التوعية التي تهدف إلى تعزيز الصحة والسلامة النفسية للمراهقين.



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ستتوفر الأدوات الجديدة للمستخدمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالإضافة إلى توافرها عالميًا. وذكرت المنصة في بيان رسمي أنها تسعى لتحقيق توازن بين إشراف أولياء الأمور على استخدام صغار السن للمنصة والحفاظ على شعورهم بالاستقلالية والخصوصية.ستتوفر الأدوات الجديدة للمستخدمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالإضافة إلى توافرها عالميًا.

تقدم "يوتيوب" عبر التحديث تجربة إشرافية متطورة تتيح لأولياء الأمور والمراهقين ربط حساباتهم للحصول على بيانات وإشعارات مشتركة بشأن استخدام المراهقين للمنصة.

سيتم إجراء عملية الربط عبر "مركز العائلة Family Center" الجديد، الذي يتيح للوالدين متابعة نشاط أبنائهم على قنواتهم، بما في ذلك عدد الفيديوهات المرفوعة، وأرقام المشتركين في القنوات، وأعداد التعليقات، وسجل المشاهدة.



في تصريح لـ"الشرق"، أوضح جارث جراهام، مدير قطاع الصحة العامة والرعاية الصحية في "يوتيوب"، أن عملية الربط تتطلب موافقة الطرفين، مما يضمن الحفاظ على خصوصية المراهقين واستقلاليتهم، مع منح أولياء الأمور نظرة إشرافية على استخدامهم للمنصة.

كما سيقوم مركز العائلة بإرسال إشعارات بالبريد الإلكتروني إلى المراهقين وأولياء الأمور تتعلق بالأحداث المهمة مثل تحميل فيديو جديد أو بدء بث مباشر، مما يوفر فرصة لتقديم النصائح حول إنشاء محتوى مسؤول.





تتضمن الأدوات الجديدة أيضًا استراتيجيات للحد من اقتراح الفيديوهات المتعلقة بموضوعات شائكة قد تؤثر على سلامة المراهقين النفسية، مثل معايير الجمال واللياقة البدنية أو العدوان الاجتماعي.

سيعتمد "يوتيوب" على تقنيات تعليم الآلة لتحليل واكتشاف الفيديوهات التي قد تكون ضارة عند تعرض المراهقين لها بشكل متكرر.



وأشار جراهام إلى أن هذا التوجه نابع من إرشادات لجنة استشارية متخصصة بشؤون العائلة والمراهقين داخل "يوتيوب"، والتي أكدت أن صغار السن يتأثرون بشكل أكبر بتلك النوعية من المحتوى مقارنة بالكبار.

ستواصل المنصة أيضًا تطبيق إرشاداتها المجتمعية لإزالة المحتوى الذي ينتهك سياساتها، بما في ذلك ما يتعلق بسلامة الأطفال واضطرابات الأكل والتحرش الجنسي.



كشفت "فاينانشيال تايمز" في أغسطس الماضي عن نصائح قدمها ممثلو جوجل للمعلنين بشأن استهداف المراهقين بالإعلانات بطريقة تتجاوز سياسات الشركة.

وفي تعليقه على الأمر، أكد جراهام أن "يوتيوب" تمنع توجيه الإعلانات للمستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا، وأن جوجل تتخذ إجراءات إضافية للتأكد من عدم تجاوز ممثلي المبيعات لهذه السياسات.



كما نصح جراهام أولياء الأمور باستخدام خدمة "YouTube Kids" لضمان تجربة مشاهدة آمنة ومناسبة لأطفالهم، مشيرًا إلى أن منصة "يوتيوب" العامة ليست مصممة لاستخدام الأطفال وصغار السن.

وأضاف أن الإعدادات الأبوية على حسابات جوجل تتيح تخصيص تجربة المشاهدة للمراهقين، لكن "YouTube Kids" توفر أدوات تحكم أفضل لتحقيق تجربة مشاهدة ملائمة.



بهذه الخطوات، تؤكد "يوتيوب" التزامها بتعزيز الأمان الرقمي والتفاعل الإيجابي على منصتها، مع مراعاة احتياجات المراهقين والحفاظ على سلامتهم النفسية. (الشرق)