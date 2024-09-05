"1X" النرويجية تطلق روبوتًا منزليًا مبتكرًا.. "نيو بيتا" الذي يمكنه العناق

أعلنت شركة "1X" النرويجية عن إطلاق روبوت جديد للأعمال المنزلية، يُدعى "نيو بيتا"، يتميز بقدرته على تقديم العناق لأصحابه.



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يظهر "نيو بيتا" بوجه زجاجي أسود دون تعبيرات، مما يختلف عن الوجوه الكرتونية المستخدمة في الروبوتات السابقة. يأتي هذا الروبوت في هيئة بشرية مبتكرة، حيث يُظهر الفيديو التعريفي الذي أطلقته الشركة تفاصيل جديدة عن تصميمه الفريد، مقارنة بالروبوتات التقليدية.يظهر "نيو بيتا" بوجه زجاجي أسود دون تعبيرات، مما يختلف عن الوجوه الكرتونية المستخدمة في الروبوتات السابقة.

بدلاً من العجلات، يمتلك هذا الروبوت أقدامًا حقيقية، ويأتي بأيدٍ ذات عشرة أصابع، مما يعزز من قدرته على التفاعل بشكل أكثر واقعية مع المحيط.



وفقًا لموقع "TechRadar"، فإن الروبوت الجديد يمثل قفزة نوعية في مجال صناعة الروبوتات، حيث يسعى لتقديم تجربة أكثر تفاعلاً واقتراباً من البشر.



لقد عملت شركة "1X" على تطوير الروبوتات البشرية على مدى العقد الماضي، بهدف استخدامها في المصانع والمرافق التجارية.

ومع ذلك، شكلت شراكتها مع شركة OpenAI في عام 2022 نقطة تحول هامة، حيث تم دمج الذكاء الاصطناعي التوليدي في خط إنتاجها من الروبوتات.



في وقت سابق من هذا العام، أطلقت الشركة مقاطع فيديو لروبوت 1X A1، الذي كان يتميز بيدين ماسكتين وعجلات للأقدام.

وقد أظهرت المقاطع هذه الروبوتات وهي تقوم بمهام منزلية مثل تنظيف الطاولات وطوي الغسيل، وتستجيب لأوامر بسيطة.



وبالرغم من عدم تقديم الفيديو التعريفي تفاصيل تقنية عن كيفية عمل "نيو بيتا"، إلا أنه يعرض سيناريو بسيط حيث يظهر الروبوت وهو يتفاعل مع امرأة شابة.

بعد تسليم حقيبة الظهر إلى المرأة، يظهر الروبوت في حالة من الحيرة ويشير إليها بالعودة، ثم يحتضنها عندما تعود، مما يعكس خاصية العناق التي يتمتع بها.



وفي تعليق له، قال الرئيس التنفيذي لشركة "1X"، بيرنت بورنيش: "أولويتنا هي السلامة، والتي تعتبر حجر الزاوية الذي يمكننا من تقديم "نيو بيتا" بثقة إلى المنازل.

نحن نركز على جمع الملاحظات الأساسية وتقييم قدرات الروبوت في بيئات العالم الحقيقي."



أشارت دراسة أجراها باحثون في جامعة ماساتشوستس إلى إمكانية برمجة الروبوتات لتشكيل "فرق عمل" وانتظار زملائها في الفريق حتى إتمام المهام.

ومع ذلك، لم يقدم بورنيش تفاصيل حول كيفية تحقيق السلامة، ويبدو أن بعض الدروس التي ستتعلمها روبوتات "1X" ستكون من خلال التجربة والخطأ في اختبارات تجريبية محددة.



تظل بعض الأسئلة بدون إجابة، مثل السعر، عمر البطارية، وتوافر الروبوت، بالإضافة إلى قدرته على المشي. بينما يظهر الفيديو الروبوت في أوضاع مختلفة، إلا أنه لا يُرى وهو يتحرك من مكان إلى آخر.

وقد أثار ذلك بعض التكهنات على الإنترنت بأن "نيو بيتا" قد يكون مجرد شخص يرتدي زيًا روبوتيًا.



من ناحية أخرى، مع التقدم في تكنولوجيا الروبوتات البشرية، يشهد المجال تحسينات ملحوظة في الحركة والتفاعل. الروبوتات التي تعمل بتقنية OpenAI، مثل "Figure 01"، تُظهر قدرات حركية وتفاعلية متطورة، مما يعزز من التوقعات لمستقبل الروبوتات المنزلية. (الشرق)