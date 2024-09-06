روسيا.. ابتكار مادة مضادة للحرائق والحرارة المرتفعة

Advertisement

يزداد ارتفاع الحد الأقصى لدرجة حرارة تشغيل المعدات مع تطور العلوم والتكنولوجيا، لذلك يبحث العلماء باستمرار عن طرق لتحسين المواد الواقية من الحرائق والحرارة.وتشير مجلة Polymers إلى أن هذه المواد تستخدم في مختلف القطاعات الصناعية بما فيها الطيران والصواريخ والنفط والغاز. وقد تمكن علماء جامعة فولغوغراد الروسية مع زملائهم من مؤسسات علمية أخرى من ابتكار مادة توضع على العناصر الهيكلية على شكل طلاء، تتغير بنيته تحت تأثير درجات الحرارة العالية ويشكل طبقة واقية من فحم الكوك ذات موصلية حرارية منخفضة.وتحتوي المادة المبتكرة المضادة للحريق والحرارة على ذرات الفوسفور والبورون والنتروجين لتعزيز عملية تكون فحم الكوك. وعند تدمير وأكسدة البوليمير تحت تأثير الحرارة تشكل المركبات المحتوية على الفوسفور والبورون أحماض الفوسفور وأحماض محتوية على البورون، وهذه تتوزع على سطح المادة على شكل غشاء يمنع تغلغل الأكسجين اللازم لعملية الاشتعال.ويقول فلاديمير كوتشيتكوف أستاذ مشارك في الجامعة: "تسمح المادة المبتكرة التي هي على شكل كرات مجهرية محتوية على ألياف مجهرية وفوسفور وبورون ونتروجين، بزيادة وقت تسخين السطح المحمي إلى درجات حرارة تصل إلى 2500 درجة مئوية. أي أعلى من نظائرها المستخدمة حاليا بنسبة 20-25 بالمئة". (روسيا اليوم)