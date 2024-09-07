أبل تُحدث ثورة في سوق الساعات الذكية.. الجيل العاشر وميزة جديدة لمراقبة النوم

تستعد شركة أبل للكشف عن مجموعة جديدة من ساعاتها الذكية، والتي ستتضمن الجيل العاشر من ساعة أبل، الإصدار الثالث من ساعة "ألترا"، ونسخة جديدة منخفضة الثمن.



ووفقًا لتقرير نشرته وكالة "بلومبرغ"، من المتوقع أن يأتي الجيل العاشر بتصميم أنحف وشاشة أكبر، مع إضافة ميزة جديدة تعتبر من أبرز التحديثات في هذه الإصدارات: اكتشاف انقطاع النفس أثناء النوم.

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تعمل أبل منذ فترة على تطوير ميزة اكتشاف انقطاع النفس أثناء النوم، وهي ميزة لم يكن من الواضح إن كانت ستطلق هذا العام. ووفقًا لتقرير نشرته وكالة "بلومبرغ"، من المتوقع أن يأتي الجيل العاشر بتصميم أنحف وشاشة أكبر، مع إضافة ميزة جديدة تعتبر من أبرز التحديثات في هذه الإصدارات: اكتشاف انقطاع النفس أثناء النوم.تعمل أبل منذ فترة على تطوير ميزة اكتشاف انقطاع النفس أثناء النوم، وهي ميزة لم يكن من الواضح إن كانت ستطلق هذا العام.

ولكن حسب المعلومات الأخيرة، ستتوفر هذه الميزة في الجيل العاشر من ساعة أبل والإصدار الثالث من ساعة "ألترا".

ستتمكن الساعة من رصد انقطاع النفس أثناء النوم وتقديم توصية للمستخدم بالتواصل مع طبيب إذا لزم الأمر، مشابهة للتنبيهات الحالية حول معدل ضربات القلب غير المنتظم وانخفاض مستوى الأكسجين في الدم.



أشارت بلومبرغ إلى أن أبل قد تعلن عن هذه الميزة خلال الحدث القادم يوم الاثنين المقبل، ولكن قد لا تكون الميزة متاحة فور إطلاق الساعات الجديدة.

يُعتقد أن تفعيل ميزة اكتشاف انقطاع النفس سيكون جزءًا من تحديث برمجي قادم لنظام watchOS، مما يدل على أن الشركة لا تزال تعمل على تحسين هذه الميزة.



الميزة الجديدة تتعلق بتطبيق Vitals الذي سيتم تقديمه في نظام watchOS 11، والذي يتعقب مجموعة من المؤشرات الصحية خلال نوم المستخدم.

تجدر الإشارة إلى أن انقطاع النفس أثناء النوم هو اضطراب يتسبب في توقف التنفس بشكل متكرر خلال النوم، مما يؤدي إلى انخفاض مستوى الأكسجين في الدم وزيادة مستوى ثاني أكسيد الكربون، وقد يؤدي إلى مشاكل صحية على المدى الطويل.



وفي سياق متصل، أفادت بلومبرغ أيضًا بأن أبل تعمل على ميزة اكتشاف ارتفاع ضغط الدم لتكون متاحة في ساعة أبل بحلول عام 2024، ولكن هذه الميزة ما زالت قيد التطوير ولا يتوقع توفرها في الإصدارات الحالية. (العربية)