تعرف على مزايا أنحف هاتف قابل للطي

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ويضاف إلى ذلك حجم المفصل الخاص لطي وفتح الشاشة ووحدات الكاميرات المتعددة في الجهتين الخارجية والداخلية وقدرات الحوسبة السريعة لمعالجة المحتوى ونقله بين الشاشتين، وغيرها من المزايا الأخرى. مع التنافس المستمر في مجال الهواتف الجوالة، برزت الهواتف القابلة للطي كنقطة تحول في آلية الاستخدام وسهولة الحمل، ولكن سماكتها كانت تحدياً بسبب ضرورة إضافة شاشة داخلية وأخرى خارجية، بالإضافة إلى الشحنة الكبيرة للبطارية اللازمة لعمل تلك الشاشات والدارات التقنية.ويضاف إلى ذلك حجم المفصل الخاص لطي وفتح الشاشة ووحدات الكاميرات المتعددة في الجهتين الخارجية والداخلية وقدرات الحوسبة السريعة لمعالجة المحتوى ونقله بين الشاشتين، وغيرها من المزايا الأخرى.

ويأتي هاتف «أونر ماجيك في 3Honor Magic V3» ليقدم أقل سماكة في هذه الفئة من الهواتف الجوالة إلى الآن. واختبرت «الشرق الأوسط» الهاتف إضافة إلى جهاز لوحي متقدم قبل إطلاقهما في المنطقة العربية، ونذكر ملخص التجربة.





أول ما سيلاحظه المستخدم لدى حمل الهاتف هو السماكة المنخفضة جداً وخصوصاً لدى فتح شاشته، حيث تبلغ 4.35 مليمتر (نصف سماكة «آيفون 15 برو ماكس» تقريباً التي تبلغ 8.3 مليمتر) بينما تبلغ 9.2 مليمتر لدى إغلاق الشاشة، ويبلغ وزنه 226 غراماً بهدف تسهيل حمله واستخدامه لفترات مطولة، وهو مصنوع من مواد صلبة للغاية تزيد من متانته.

الجهة الخلفية من الهاتف مصنوعة من مادة مشابهة للجلد لمنع انزلاقه من يد المستخدم وزيادة أناقته، إلى جانب تقديم دائرة ثُمانية الأضلاع تحتوي على مصفوفة الكاميرات الخلفية، مع تقديم كاميرات الشاشتين على شكل ثقب في منتصف الجهة العلوية. ويقدم الهاتف مستشعر بصمة مدمجاً في زر التشغيل، وزرين لتعديل درجة ارتفاع الصوت، وهو مقاوم للمياه والغبار وفقاً لمعيار IPx8.

مفصل الهاتف قوي ومتين ويمنع الشاشة من الفتح أو الإغلاق في زوايا عديدة ويقوم بقفل الشاشة بقوة لعدم فتحها بالخطأ، ويدعم طي الهاتف أكثر من 500 ألف مرة بمعدل 100 مرة في اليوم لمدة 13.6 عام على الأقل. ويبلغ قطر الشاشة الداخلية 7.92 بوصة وهي تعمل بتقنية OLED لعرض 1.07 مليار لون بدقة 2.344x2.156 بكسل، بينما يبلغ قطر الشاشة الخارجية 6.43 بوصة وتعرض الصورة بدقة 2.376x1.060 بكسل وبتردد 120 هرتز وهي مصنوعة من مادة مقاومة للخدوش من النانوكريستال.







قدرات متقدمة

ويستخدم الهاتف معالجاً متقدماً فائق السرعة بصحبة ذاكرة كبيرة لتشغيل الكثير من التطبيقات في آن واحد وبأداء مرتفع ما يسمح اللعب بالألعاب الإلكترونية المتطلبة وتحرير عروض الفيديو واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي المختلفة بكل سهولة. وتبلغ شحنة البطارية 5150 ملي أمبير – ساعة وهي مصنوعة بتقنية السليكون - كربون منخفضة السماكة وعالية الشحنة، ويمكن شحنها بسرعة كبيرة بقدرة 66واط (من 0 إلى 100 في المائة في خلال 45 دقيقة فقط)، أو يمكن شحنها لا سلكياً بقدرة 50واط، مع دعم الشحن اللاسلكي العكسي للأجهزة والملحقات المختلفة بقدرة 5واط.



وتبلغ دقة الكاميرات الخلفية 50 و50 و40 ميغابكسل (عدسة عريضة وأخرى للصور البعيدة وللتصوير العريض جداً)، مع تقديم إضاءة «فلاش» LED ودعم تسجيل الصور وعروض الفيديو بتقنية HDR وبالدقة الفائقة 8K. وبالنسبة للكاميرا الخاصة بالشاشة الخارجية، فتبلغ دقتها 20 ميغابكسل وتسمح بالتقريب بوضوح كبير، مع تقديم كاميرا خامسة للشاشة الداخلية بالدقة والمزايا نفسها الموجودة في كاميرا الشاشة الخارجية. ويدعم الهاتف شبكات «واي فاي» a وb وg وn وac و6e و7 و«بلوتوث 5.3» اللاسلكية، إلى جانب دعم التحكم بالأجهزة المنزلية المختلفة عبر منفذ الأشعة تحت الحمراء ودعم تقنية الاتصال عبر المجال القريب NFC.



ويعمل الهاتف بمعالج Snapdragon 8 Gen3 ثماني النوى (نواة بسرعة 3.3 غيغاهرتز و3 نوى بسرعة 3.2 غيغاهرتز ونواتين بسرعة 3 غيغاهرتز ونواتين بسرعة 2.3 غيغاهرتز) بدقة التصنيع 4 نانومتر وهو يستخدم 12 غيغابايت من الذاكرة للعمل ويقدم 512 غيغابايت من السعة التخزينية المدمجة، مع تقديم نظام التشغيل «آندرويد 14» بواجهة الاستخدام «ماجيك أو إس 8.0.1».



وظائف متطورة للذكاء الاصطناعي

ويُسرّع الهاتف أداء الذكاء الاصطناعي وأداء الألعاب بنسبة 98 في المائة، وتعمل خاصية Magic Portal باستخدام الذكاء الاصطناعي على فهم سلوك المستخدم بهدف توفير اختصارات ومقترحات مفيدة للمستخدم ومساعدته في تبسيط المهام المتكررة. وتسمح خاصية Parallel Space بتخزين البيانات للعمل والبيانات الشخصية بشكل منفصل مما يضمن الخصوصية والتنظيم. ويمكن من خلال هذه الميزة تشغيل التطبيقات ذات المساحة المزدوجة بشكل مستقل على أجهزة مختلفة دون عناء، حيث تعمل كما لو كان لديه هاتف ثانٍ.



ويدعم الهاتف استخدام الحوسبة السحابية من «غوغل» لدعم مجموعة من الوظائف بقدرات الذكاء الاصطناعي تشمل Face to Face Translation لتوفير ترجمة فورية خلال الحوارات بغض النظر عما إذا كان الجهاز مطوياً أم لا. وتقدم ميزة Notes قدرات جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتيح تحويل الصوت إلى نصوص مع القدرة على التعرف على الصوت بالذكاء الاصطناعي لفهم المدخلات الصوتية للمستخدم بوضوح وترجمتها إلى تطبيق الملاحظات. وتستطيع أداة AI Eraser المدعومة بالذكاء الاصطناعي إزالة العناصر والنصوص وعناصر الخلفية غير المرغوب بها من الصور بكل سهولة، وحتى استبدال محتوى خلفية واقعي بالعناصر التي تمت إزالتها.







مقارنة مع «سامسونغ غالاكسي زيد فولد6»

لدى مقارنة الهاتف مع «غالاكسي فولد زيد فولد6»، نجد أن «ماجيك في3» يتفوق في قلة السماكة (4.35 مقارنة بـ5.6 مليمتر لدى فتحه، و9.2 مقارنة بـ12.1 مليمتر لدى إغلاقه)، والوزن (226 مقارنة بـ239 غراماً)، وقطر الشاشة الخارجية الأعرض (6.43 مقارنة بـ6.3 بوصة)، والداخلية الأعرض أيضاً (7.92 مقارنة بـ7.6 بوصة)، ودقة الشاشة الخارجية (2.344x2.156 مقارنة بـ2.160x1.856 بكسل) والخارجية (2.376x1060 مقارنة بـ2376x968 بكسل) وكثافة عرض الصورة (402 مقارنة بـ374 بكسل في البوصة)، والبطارية (5150 مقارنة بـ4400 ملي أمبير – ساعة)، وسرعة الشحن السلكي (66 مقارنة بـ25واط) واللاسلكي (50 مقارنة بـ15واط)، والكاميرات الأمامية (20 و20 مقارنة بـ4 و10 ميغابكسل) والخلفية (50 و50 و40 مقارنة بـ50 و10 و12 ميغابكسل). ويتعادل الهاتفان في نوع وقدرات المعالج وسرعة عرض الصورة على الشاشتين والذاكرة وسعة التخزين.



الهاتف متوافر في المنطقة العربية بألوان البني الأحمر أو الأخضر أو الأسود بسعر 6899 ريالاً سعودياً (نحو 1839 دولاراً أميركياً).





واختبرت «الشرق الأوسط» أيضاً جهاز «أونر ماجيك باد 2» MagicPad 2 اللوحي بشاشته فائقة الوضوح وقدراته المتقدمة، حيث يبلغ قطر شاشته 12.3 بوصة وهي من الشاشات القليلة جداً للأجهزة اللوحية التي تستخدم تقنية OLED لعرض الصورة بتردد 144 هرتز وبشدة سطوع تبلغ 1600 شمعة وبدقة 3.000x1.920 بكسل وبكثافة 290 بكسل في البوصة، إلى جانب دعم استخدام القلم الذكي للتفاعل مع الشاشة.



ويدعم الجهاز العديد من مزايا الذكاء الاصطناعي الموجودة في الهاتف المذكور، وخصوصاً تلخيص الملاحظات والوثائق ومحادثات الاجتماعات وإعادة كتابة المحتوى بأسلوب مختلف والتعرف الدقيق على الملاحظات والمعادلات والأشكال الهندسية المكتوبة بخط يد المستخدم، إلى جانب إزالة الضجيج الصوتي من حول المستخدم خلال المحادثات المرئية والتعرف على صوته وإزالة أصوات الآخرين من حوله أثناء تحدثه.



هذا، ويمكن تحويل الجهاز اللوحي إلى نمط الكومبيوتر، لتتغير واجهة الاستخدام وتحاكي شكل نظام التشغيل «ويندوز» وتسمح بتشغيل عدة تطبيقات وفتح عدة نوافذ في آن واحد والتنقل بينها ونسخ الملفات والمحتوى بكل سهولة، إلى جانب تسهيل إنجاز الأعمال عليه وخصوصاً لدى ربطه بلوحة مفاتيح لا سلكية لتسهيل كتابة المحتوى.



ويتفوق الجهاز بتقديم بطارية تبلغ شحنتها 10050 ملي أمبير – ساعة تدعم الشحن السريع بقدرة 66 واط، بحيث يمكن شحنها بالكامل في خلال 92 دقيقة لتقدم 10 ساعات من تشغيل عروض الفيديو عالية الدقة بشكل متواصل. وتبلغ دقة الكاميرا الخلفية 13 ميغابكسل بصحبة إضاءة «فلاش» LED تدعم تسجيل عروض الفيديو بالدقة الفائقة 4K، بينما تبلغ دقة الكاميرا الأمامية 9 ميغابكسل التي تدعم التصوير بالدقة العالية 1080.



ويعمل الجهاز بمعالج Snapdragon 8 Gen3 ثماني النوى (نواة بسرعة 3 غيغاهرتز و4 نوى بسرعة 2.8 غيغاهرتز و3 نوى بسرعة 2 غيغاهرتز) ودقة التصنيع 4 نانومتر ويقدم ذاكرة تبلغ 12 غيغابايت و256 غيغابايت من السعة التخزينية المدمجة، وبنظام التشغيل «آندرويد 14» وواجهة الاستخدام «ماجيك أو إس 8.0.1». كما يدعم الجهاز شبكات «واي فاي» a وb وg وn وac و6 و«بلوتوث 5.1» اللاسلكية، إلى جانب تقديم 8 سماعات جانبية لمزيد من الانغماس لدى مشاهدة عروض الفيديو أو اللعب بالألعاب الإلكترونية أو التواصل مع الآخرين بالصوت والصورة.



وتبلغ سماكة الجهاز 5.8 مليمتر فقط ويبلغ وزنه 555 غراماً، وهو متوافر باللونين الأسود والأبيض بدءاً من يوم الخميس المقبل. (الشرق الاوسط)