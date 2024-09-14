Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

البرازيل تصادر 3 ملايين دولار من أموال "إكس" و"ستارلينك"..عقوبات قاسية على إيلون ماسك!

Lebanon 24
14-09-2024 | 12:15
A-
A+
Doc-P-1246680-638619357556612259.jpeg
Doc-P-1246680-638619357556612259.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت المحكمة العليا في البرازيل أن أحد قضاتها، ألكسندر دي مورايس الذي أطلق دون هوادة حملة ضد إيلون ماسك، أمر بتحويل 3 ملايين دولار مجمّدة في حسابات شركتين مملوكتين من الملياردير الأميركي إلى الدولة.
Advertisement

وقالت المحكمة في مذكرة، يوم الجمعة، إن دي مورايس "أمر بتحويل (إلى الدولة) 3.28 ملايين دولار مجمدة" في حسابات عائدة لمنصة "إكس" وشركة "ستارلينك" لخدمات الاتصال بالإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية، في البرازيل إلى الدولة.

وأشارت الى أن القرار صدر الأربعاء.

وفرضت هذه العقوبة على شركتي ماسك بسبب غرامات مستحقة على منصة التواصل الاجتماعي التي تم حظرها في البرازيل بأمر من القاضي نفسه منذ 30 آب.

ويأخذ القاضي على المنصة عدم قيامها بتعليق حسابات متهمة بنشر معلومات مضللة، ولرفضها تعيين ممثل قانوني في البرازيل.

وقام القاضي، بالإضافة إلى حظر المنصة، بتجميد حسابات "إكس" و"ستارلينك"، لضمات تسديد الغرامات المفروضة على الشبكة الاجتماعية.

ويستخدم "إكس" 22 مليون شخص في البرازيل، وهو أكبر عدد في أميركا اللاتينية.

وأثار حجب المنصة الجدل حول حرية التعبير، ودفع اليمين السياسي إلى التظاهر بطلب من الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو الذي وصف القاضي بأنه "ديكتاتور".

وفي اجتماع عُقد الجمعة في ماسيو بشمال شرق البرازيل، تطرّق وزراء الاقتصاد الرقمي في مجموعة العشرين بشكل خاص إلى نشر الأخبار الكاذبة وناشدوا الفاعلين في هذا القطاع التصدي له.

وأعلنوا في بيان "نؤكد ضرورة توخي الشفافية والمسؤولية في المنصات الرقمية بما يتوافق مع السياسات المناسبة والأطر القانونية المعمول بها". (سكاي نيوز) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:33 | 2024-09-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2024-09-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:30 | 2024-09-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:19 | 2024-09-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:04 | 2024-09-13 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
14:20 | 2024-09-14
07:00 | 2024-09-14
04:00 | 2024-09-14
03:00 | 2024-09-14
01:00 | 2024-09-14
23:00 | 2024-09-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24